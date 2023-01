MHP Lideri Bahçeli'den seçim mesajı: Biz hazırız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam’da düzenlediği ‘seçim kampı’ çerçevesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, “Bizim programımız ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uygulama sistemini karşılaştırdığımızda çok şey birbirlerini örtüyor. Yani güfte ile beste örtüşmüş oldu” diye konuştu.

Anayasa değişikliği ve başörtüsüne anayasal güvence konusuna da değinen Bahçeli, “Anayasanın 3 maddelik olan başörtüsü mevzusu perşembe günü komisyonda görüşülecek. (Millet ittifakı) Biz onları dikkate almadan yolumuza devam ediyoruz. Cumhur İttifakı o değişikliği yapmakta kararlı. Meclis'te 400'ün üzerinde bir oyla çıkarsa çok daha sağlıklı olur. Ama olmazsa da bu sefer referanduma gitme hali doğar” değerlendirmesini yaptı.

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na yeni partilerin katılma durumuna ilişkin, “İttifaklar kurulmuş, hepsi 85 milyonu kucaklamaya çalışıyor. Genişleyebildikleri kadar genişlesinler. 85 milyon az bir rakam değil” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın adaylık açıklamalarını değerlendiren Bahçeli, “Bizim adayımız belli kararımız net. Bizi başkaları ilgilendirmiyor” vurgusunu yaptı.

Bahçeli, Altılı Masa ile ilgili, “Ben bir formülünü buldum. Onun formülü şu; altı çarpı sıfır eşittir sıfır. 6'lı masa bugüne kadar on toplantı yaptı. Yeni bir toplantı yapacaklar. Bu denklemi o toplantının sonucu üzerine kurdum” dedi.

Seçim tarihiyle ilgili de konuşan Bahçeli, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nasıl bir değerlendirme yaparsa onu beklemek lazım. Her koşulda Cumhur İttifakı seçimlere hazır” diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, AK Parti ile ortak miting yapılması durumuna ilişkin, “Ona bir şey diyemiyorum. Biz kendi mitinglerimizi yapıyoruz ama diğerleri de zaten faaliyetleri her gün bir miting gibi geçiyor. Cumhurbaşkanı bir yere tesis açarken en az bir miting kadar coşkulu kalabalık topluyor” açıklamasını yaptı.

Partisinin Sivas’ta başlattığı “2023’e Doğru, Aday Belli Karar Net" mitinglerinin devam edeceğini dile getiren Bahçeli, “9 il merkez olmak üzere, her ilde de merkeze bağlı 5 il temsilcileri de katıldı. Demek ki 45 ile ulaşıldı. Şimdi seçim süreci açıklanırsa o zaman her gün bir yerde olacağız” cümlelerine yer verdi.

MHP’nin Kızılcahamam ‘seçim kampı’, Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı’nın ikinci oturumu ile devam ediyor.