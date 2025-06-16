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Giresun'da babasıyla denize giren çocuk kayboldu!

16.06.2025 - 15:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Giresun'da babasıyla denize giren çocuk kayboldu!

Giresun'da serinlemek için babasıyla girdiği denizde kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Çıtlakkale Mahallesi sahilinde serinlemek için denize giren kimliği henüz belirlenemeyen baba ve oğlu, bir süre sonra gözden kayboldu.

Giresunda babasıyla denize giren çocuk kayboldu

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sahil güvenlik, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlarca denizden çıkartılan baba, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Giresun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akıntıya kapılan çocuğu için ise arama çalışmaları sürüyor.

 

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