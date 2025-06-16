Giresun'da babasıyla denize giren çocuk kayboldu!

Alınan bilgiye göre, Çıtlakkale Mahallesi sahilinde serinlemek için denize giren kimliği henüz belirlenemeyen baba ve oğlu, bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sahil güvenlik, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlarca denizden çıkartılan baba, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Giresun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akıntıya kapılan çocuğu için ise arama çalışmaları sürüyor.