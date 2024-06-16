MHP lideri Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nı ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Bahçeli, bayram namazı sonrasında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli ardından, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nı ziyaret etti. Bahçeli, burada kahvaltı programına katılırken vakıftaki vatandaşlarla bayramlaştı.