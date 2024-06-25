MHP lideri Bahçeli: Cumhur İttifakı yoluna kararlılıkla devam edecek

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları: Değerli vekil arkadaşlarım, muhterem misafirler, sayın basın mensupları, Gazi Meclis'imiz çalışmalarına yeniden başlamıştır. Toplantımızın başında heyetinizi hürmet ile selamlıyorum. Bizleri takip eden vatandaşlarımızı yürekten selamlıyorum.

ÖNCE ÜLKEM DEMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

1 Temmuz'dan sonra Meclis tatile girene kadar değerli vekillerimiz çalışmalarını aktif olarak iştirak edecekler geri kalan zamanlarını seçim bölgelerinde geçirecektir. Sizlerden ricam vatandaşların nabzını tutmanız ve siyasi politikalarımızı vatandaşa anlatmanızdır. Milletimiz ne istiyorsa onu söyleyeceğiz. Mütemadi varlığımızın kaynağı Türk milletidir. Her zaman olduğu gibi çalışmayı bir ibadet gibi telakki edeceğiz. Önce ülkem ve milletim demekten vazgeçmeyeceğiz.

HİÇBİR TÜRK BÖYLE BİR KOMPLONUN İÇİNDE OLMAZ

Anız yangınını bahane ederek nefretlerini dışa vuran kim ve kimler varsa Türkiye muhalifidir. Yangın bahanesiyle nefret saçan Türkiye düşmanıdır. Diyarbakır barosunun açıklamasında Kürt kökenli kardeşlerimize nefret içerikli ifadede bulunanlara suç duyurusunda bulunulduğu açıklanmıştır. Hiçbir Türk vatandaşı böyle bir komplonun yanında yöresinde yer alamaz. Kara kampanyanın müfteri ifadelerin failleri bu milletin evladı görülemez. Baronun sipariş açıklaması hangi emelleri amaçladığı gözden uzak tutulamaz. Bin yıllık kardeşliğimizi hedef alan provokatörler bellidir. Bugüne kadar ağaçların nasıl yakıldığını ve bunların müsebbiplerinin kimler olduğunu duymayan yoktur. Puslu havalarda girdikleri deliklerden ortaya çıkarak rant devşirmenin hevesine kapılanların yakasından tutmak ahlak ve adaletin var oluş gayesidir.

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TÜRKİYE'MİZ HER TÜRLÜ SENARYOYA GÖRE MİLLİ GÜÇ UNSURLARINI TETİKTE TUTMAK DURUMUNDADIR

Dünya baş döndüren gelişmelerin akılları bulandıran hadiselerin çekim alanındadır. İyimserliğimizi destekleyecek çok az gerekçemiz olduğu da malumlarınızdır. 3. Dünya Savaşı ile ilgili alarm zilleri çalanlara her gün yenileri eklenmektedir. Sırbistan Cumhurbaşkanı dünyada 3-4 ay içinde büyük bir çatışmanın yaşanacağını iddia etmiştir. Son zamanlarda yeni bir dünya savaşı riski sürekli olarak teleffuz edilmektedir. Küresel ve bölgesel basınçtaki yükseklik taşmakla birlikte ticari restleşmeler artış kaydetmektedir. Türkiye'miz her türlü senaryoya göre milli güç unsurlarını tetikte tutmak durumundadır.

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İSRAİL, FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN KANINI DÖKÜYOR

İsrail hala Gazze'ye saldırıyor barış arayışlarını sekteye uğratıyor, 263 gündür masum Filistinli kardeşlerimizin kanını döküyor. Caniyahu Gazze'de çatışmaların sona yaklaştığını birliklerin Lübnan sınırına taşınacağını söylüyor.

İSTANBUL'U İKİNCİ VATİKAN'A DÖNÜŞTÜRMEYE HİÇ KİSMENİN GÜCÜ YETMEZ

İstanbul'u ikinci Vatikan'a dönüştürmeye hiç kismenin gücü yetmez. Türkiye Cumhuriyet'nin sınırları içinde Konstantinopolis diye bir şehir yoktur.

CUMHUR İTTİFAKI YOLUNA DEVAM EDECEKTİR

Kaostan nemalanan mayası bozuk çevrelerinde şu günlerde faal olduklarını görüyoruz. İç huzur ve istikrar ortamını zedelemek amacıyla bir kampanya ilerleyiş kaydetmektedir. Tatlı su kurnazı eski tüfekler yozlaşmış elitler karanlık odaklar dış bağlantılı maşalar partimizin ittifakımızın aleyhine psikolojik harp tehditlerinde bulunan kansızlar operasyon yürütmektedir. Cumhur İttifakı Türk milletinin ruh köküdür ve kararlılıkla yoluna devam edecektir. Cumhur İttifakı dağılırsa dışarıdan güdümlü işbirlikçiler bayram edeceklerdir. Onların bayramı Türk milletinin ve Türkiye'nin matemidir. Onlara bayram değil layık oldukları zilleti her aşama ve seviyede yaşatacağız.

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CHP HASTALIKLI BİR BÜNYEDİR

Kalkmışlar sabah akşam MHP'yi asıp kesiyorlar. CHP başkanı, olmayan siyasi aklının dibindeki tortuları ortaya saçıyor. Bu şahsın iki kişi diyerek saldırdığı benim ülküdaşlarımdır ve partimizin saygın isimleridir. CHP Genel Başkanı bizim iki arkadaşımıza değil yanındaki Türkiye düşmanlarına baksa daha tutarlı bir davranış içinde olacaktır. Bizim tek bir ülküdaşımız bile bunların alayına yetecektir. CHP hastalıklı bir bünyedir.

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TÜRKİYE İTTİFAKI DAVETİ: TAM BİR AKIL TUTULMASIDIR

Özgür Özel'e verilmiş ev ödevi listesinde MHP ile uğraşma görevine koyulmuştur. Bu zatın her meselede partimizi zan altında bırakma gayreti siyasi ahlakla bağdaşmamaktadır. Bizi Türkiye İttifakı adıyla kurulduğu söylenen çatısı akan üzerine baykuşların konduğu harabeye davet etmesi tam bir akıl tutulmasıdır. Kurnaza bakar mısınız? Cumhur İttifakı'na karşı başlattığı yarma harekatını takdim etmek suretiyle olmadık metodları devreye sokuyor.

ÜLKÜ OCAKLARINI SORGULATMAYIZ

CHP'nin normalleşmesi PKK'nın normal görülmesidir. Ekonomiden şikayet ederler ne bir projeleri ne bir önerileri vardır. Anayasa'ya uyulması çağrısını papağan gibi tekrarlarla yeni anayasa için ne teklifleri ne de hazırlıkları söz konusudur. Havanda su dövmekten başka hiçbir şey yapmazlar. DEM'i hayranlıkla onaylarlar. Cumhur İttifakı'nı kötülemek için yarış halindeler. Kayseri'deki adli vakadan dolayıp MHP'yi karalamaya namertçe tevessül ederler. 1 Temmuz'da başlayacak cinayet davası için tek ayak üstünde 40 yalan söylerler. Kimin kimlerle iş tutuştuğunu, hangi iftira düzeneklerinin hazırlandığını çok iyi biliyoruz. davamızı üç beş çapulcunun keyfine göre yargılatamayız. MHP ve ülkü ocaklarını sorgulatamayız. bizi sindirmeye çalıştıklarını görmediğimiz mi sanılıyor. MHP ile aşık atılamaz. 1 Temmuz'daki davaya sadece avukatlarımız katılacaktır. Bunun dışında kimse bulunmayacaktır. MHP'yi bir cinayet ile suçlayanlara bu can bu bedende olduğu sürece hakkımı helal etmeyeceğim, hepsiyle hem bu dünyada hem mahşerde tek tek hesaplaşacağım. Pensilvanya hukukunun değil Türkiye hukukunun geçerli olduğunu göreceğiz. Köklerini kurutmak bizim için an meselesi.

EN KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI

Başlatılan kapsamlı çalışmayı olumlu buluyor ve destekliyoruz. Türkiye ekonomisi fırtınadan çıkmıştır enflasyonda düşüş trendi başlamıştır. En kötü günlerin geride kaldığına inanıyoruz.