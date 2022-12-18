MHP lideri Bahçeli: 2023'te tarihi bir seçim yapacağız

İşte Bahçeli'nin açıklamasından önemli satırbaşları:

2023 sandık yılıdır, millet iradesinin bir kez daha tecelli edeceği demokrasi yılıdır. Önümüzdeki yıl çılgın Türklerin yeni bir şahlanış dönemi yaşanacaktır. Hiç kimse boşuna hayal kurmasın, Türkiye zillete düşerek ziyan olmayacaktır.

BU İTTİFAK İHANETLERE KARŞI HER ZAMAN SET ÇEKMİŞ, BARAJ OLMUŞTUR

Milletlerin tarihinde kritik ve dtratejik dönüm noktaları vardır. Milli ve tarihi hedeflerin güncellenip yeni bir güçle serpilmesinin fırsat kapısıdır. Biz önümüze çıkacak altın fırsatları yakalamak istiyoruz. Haysiyetli ve huzurlu bir hayatı tahkim gayesindeyiz. Gelişmelere sahne arkasından bakamayız. Başı eğik, sesi çıkmayan bir pısırıklığa tahammül edemeyiz. Kendimize güveniyor, aziz milletimize gönülden inanıyoruz. Bu süreç milletinin sevinciyle sevinen inanmış yüreklere ihtiyaç duyacaktır. Bu yürek MHP'de ziyadesiyle vardır, bu yürekli duruş Cumhur İttifakı'nda mevcuttur. Cumhur İttifakı Türk milletinin ta kendisidir. Bu ittifak ihanetlere karşı her zaman set çekmiş, baraj olmuştur. Bu ittifak, işgal girişimlerinin karşısında yer almış, her kalkışmaya canla başla direniş göstermiştir. Kutlu emanet zayi edilmeyecektir.

SİYASETİMİZ KORKAKLARA KARŞI CESURLARIN DİRENCİDİR

Cumhuriyetin 100. yıldönümünde 1923 anıları tazelenecektir. 2023'te lider ülke Türkiye'nin müjdesi cumhuriyetin müstena kazanımlarıyla fikirden eyleme tatbik safhasına geçecektir. Birlikte atacağımız her adım daha mutlu bir Türkiye'ye doğru yol alıştır. Bizim siyasetimiz korkaklara karşı cesurların direncidir, ahlaksızlığa karşı namus timsallerinin direğidir. Duruşumuz faziletin duruşudur, hainlere, eli kanlı teröristlere karşı korku tanımayan bir duruştur. Bütün vatandaşlara çağrımdır; gelin bu haklı mücadeleye siz de dahil olun. Hainlere, namussuzlara, sömürge teşrifatçılarına, yağmacılara karşı bir olalım.

2023'TE TARİHİ BİR SEÇİM YAPACAĞIZ

2023 bu söylediklerimin hepsi için bir kader, karar yılıdır. 2023'te tarihi bir seçim yapacağız. Artık bütün yollar 2023 seçimlerine açılmaktadır. Adayımız bellidir. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla yeniden cumhurbaşkanı seçilmesidir. Yolundan dönenlere, davasından cayanlara Mersin izin vermez, prim vermez, icazet vermez. Devlete istikrar, millete huzur getireceğiz. İstiklale tutkunuz, lider ülke Türkiye için her türlü zorluğu aşmaya azimliyiz. Türkiye'yi yenemeyecekler.

DEMOKRASİ STANDARTLARI MUHALEFET PARTİLERİ ELİYLE DÜŞÜRÜLMEKTEDİR

İktidar her rejim ve yönetim sisteminde vardır ve hakimdir. Muhalefet ise demokratik sistemlerin ana öğesidir. Türk siyaseti kurumuş toprak gibidir. Demokrasi standartları muhalefet partileri eliyle düşürülmektedir. Muhalefet partileri ekseriyette zillettedir. Siyasi ikballerini ülke çıkarları üstünde gören siyasi zihniyetin inandırıcılığı olamaz, ilkesi olamaz. Zillet ittifakı siyasi canlılığını kural ihlalleriyle sürdürmektedir. Yalan derseniz bunların dilindedir. Nerede bir yara varsa zillet ittifakı orayı daha da deşmek için faaliyete geçmektedir.

CHP VE 6'LI MASA TAMAMİYLE YABANCILARIN GÜDÜMÜNDEDİR

CHP ve 6'lı masa tamamıyle yabancıların güdümündedir. Milyon dolarlar ödeyerek ithal danışmanlara bel bağlayacak kadar geleneğinden kopmuş bir partinin milletimizin yanında olması imkansızdır. Kılıçdaroğlu pusulayı şaşmıştır. Türkiye'ye ABD'den ve İngiltere'den bakan, Kılıçdaroğlu'nun kiralık akıl hocaları Atatürk'ün partisinin kılavuzu haline gelmiştir. Parayla danışmanlık alanlar yarın parayla da her değerini satacaktır. CHP'nin ekonomi vizyonu diye bir şey yoktur. Misyonu Türkiye'nin dağılmasıdır. CHP ekonomide vizyonsuzluğu belgelerken MHP aylar evvel ekonomik büyüme bağlamında geleceğin ekonomi vizyonunu saygın akademisyenlerin katkısıyla hazırlamıştır. Bizim binlerce km mesefaden online bağlanan danışmanlara ihtiyacımız yoktur. Karanlıkta kaybettiği değerlerini loş ışıklar altında aramaktadır. CHP yönetimi dersini tarihimizden değil Türk ve İslam düşmanlığından almaktadır. CHP hastadır, bu hastalığın adı da işbirlikçiliktir. CHP'nin altı su alan kayığı batmak üzeredir.Bu CHP'yi ne menfaat çeteleri ne de organize suç örgütleri kurtarabilecektir.

6 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNUN İSTİSMARI

Küçücük yaştaki evlatlarımızın istismarına göz yumulması mümkün değildir. Aklımızın almadığı bu iğrençliğe akıl yürütmek de beyhudedir. CHP'nin bunu siyaset malzemesi haline getirmesi ayıptır. Konu yargıdadır. İstismara uğrayan kardeşimizi CHP yönetimi aleni bir şekilde kullanmaya kalkımıştır. Hiç kimse bir sapıklıktan hareket ederek dinimizi sorgulayamaz. Hiç kimse inancımızı ve inanan insanlarımızı zan altında bırakamaz. Yargı sonucunu sabırla beklemek zorundayız. İstibdatın olduğu yerde demokrasi olur muydu? Hukuk herkese lazımdır.

SARAÇHANE TİYATROSU TUTMAZ

İBB Başkanı hakkında verilmiş, kesin olmayan 2 yıl 7 aylık hapis kararının ardından Saraçhane tiyatrosu düzenleyenlerin devlete, yargıya saldırmasıdır. Birbirlerine kazık atanların yargı kararlarını sevinç çığlıkları atarak karşılayanların gizli kapaklı işler çevirdiğini görmemek için akli melekeleri yitirmek de lazımdır. Siyaset bezirganlarının6'lı masaya dinamit fırlattığı ayan beyan ortadadır. Saraçhane tiyatrosu tutmaz. Saraçhane'de yargı kararına sarılıp meydana dökülen siyasetçilerin alayı birden samimiyetsizdir. Bu yıl içinde 8 defa toplandınız. Gecikmiş bu ilanı yapınız.