MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
MHP, 2 büyükşehir ilçesi ve 53 belde olmak üzere 55 belediye başkan adayını daha açıkladı.
MHP'de, 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilen 2'si büyükşehir ilçe olmak üzere 55 ilçe belde belediye başkan adayı belli oldu.
İsimleri açıklanan belediye başkan adayları şu şekilde:
TEKİRDAĞ -MURATLI- İMDAT ALTINTAŞ
TEKİRDAĞ -MURATLI- İMDAT ALTINTAŞ
TEKİRDAĞ -SARAY -MÜMİN BULUŞ
AFYONKARAHİSAR MERKEZ BEYYAZI ASIM ALTINTAŞ
AFYONKARAHİSAR MERKEZ BEYYAZI ASIM ALTINTAŞ
AFYONKARAHİSAR -MERKEZ ÇAYIRBAĞ RAŞİT KOÇAK
AFYONKARAHİSAR -MERKEZ ÇIKRIK İBRAHİM ÇETİNAKTI
AFYONKARAHİSAR -MERKEZ DEĞİRMENAYVALI AHMET KIZILKAYA
AFYONKARAHİSAR -MERKEZ ERKMEN MUSTAFA AKALIN
AFYONKARAHİSAR -MERKEZ FETHİBEY MUSTAFA ÖZDEMİR
AFYONKARAHİSAR -MERKEZ GEBECELER MEDET SUNA
AFYONKARAHİSAR -MERKEZ IŞIKLAR EROL ÖZAĞIL
AFYONKARAHİSAR -MERKEZ KOCATEPE MUSTAFA ÇINGIRAK
AFYONKARAHİSAR -MERKEZ NURİBEY ABDULLAH ÇAKMAK
AFYONKARAHİSAR -MERKEZ SALAR GAZİ AVŞAR
AFYONKARAHİSAR -MERKEZ SUSUZ İBRAHİM IŞILAK
AFYONKARAHİSAR -MERKEZ SÜLÜMENLİ HÜSEYİN VAROL
AFYONKARAHİSAR -MERKEZ SÜLÜN ŞÜKRÜ BACAK
AFYONKARAHİSAR -BOLVADİN DİŞLİ AHMET MERT
AFYONKARAHİSAR -BOLVADİN ÖZBURUN BÜNYAMİN ÖZDEMİR
AFYONKARAHİSAR -ÇAY KARACAÖREN MUHTEREM ALGÜL
AFYONKARAHİSAR -ÇAY PAZARAĞAÇ YASİN ŞAHİN
AFYONKARAHİSAR -ÇOBANLAR KOCAÖZ HALİL YAKUP DEMET
AFYONKARAHİSAR -DİNAR HAYDARLI KADİR ÖCEL
AFYONKARAHİSAR -DİNAR TATARLI MUSA KAYER
AFYONKARAHİSAR -EMİRDAĞ DAVULGA SALİH GÜNDOĞAN
AFYONKARAHİSAR -EMİRDAĞ GÖMÜ RAMAZAN ERYILMAZ
AFYONKARAHİSAR -İHSANİYE DÖĞER MEHMET DEMİREL
AFYONKARAHİSAR -İHSANİYE GAZLIGÖL ALİ KIRKPINAR
AFYONKARAHİSAR -İHSANİYE KAYIHAN ÖMER ŞAHİN
AFYONKARAHİSAR -İHSANİYE YAYLABAĞI SEYDİ AHMET SİVRİTEPE
AFYONKARAHİSAR- İSCEHİSAR SEYDİLER H. HÜSEYİN TOKDEMİR
AFYONKARAHİSAR -SİNANPAŞA AHMETPAŞA EYÜP YAKAN
AFYONKARAHİSAR -SİNANPAŞA AKÖREN CAFER CANDAN
AFYONKARAHİSAR -SİNANPAŞA DÜZAĞAÇ SELÇUK ÇETİNKAYA
AFYONKARAHİSAR -SİNANPAŞA GÜNEY ZAFER BERİM
AFYONKARAHİSAR -SİNANPAŞA KILIÇARSLAN HALİL ÇELEBİ
AFYONKARAHİSAR -SİNANPAŞA KIRKA BEKİR UYKAN
AFYONKARAHİSAR -SİNANPAŞA SERBAN ŞAHABETTİN ÇAKIR
AFYONKARAHİSAR -SULTANDAĞI DEREÇİNE BAKİ KARAYEL
AFYONKARAHİSAR -SULTANDAĞI YEŞİLÇİFTLİK ÖZKAN ALKIN
AKSARAY -MERKEZ -BAĞLIKAYA DURSUN ESER
AKSARAY -MERKEZ TOPAKKAYA HARUN OFLAZ
AKSARAY -MERKEZ HELVADERE ARİF BELLİKLİ
AKSARAY -ESKİL EŞMEKAYA İSMAİL HAKKI GÜNEŞ
AKSARAY -GÜLAĞAÇ DEMİRCİ NECİP TAL
AKSARAY -GÜLAĞAÇ GÜLPINAR ERSOY KARA
AKSARAY -GÜLAĞAÇ SARATLI BAYRAM ÖZKAN
AKSARAY -GÜZELYURT IHLARA YUNUS AKAR
AKSARAY -GÜZELYURT SELİME TURGUT YAYATAN
BOLU -MERKEZ KARACASU İRFAN DÜLGER
BOLU -MENGEN GÖKÇESU İSMAİL BATAK
BOLU -MUDURNU TAŞKESTİ SAİM ÇEVİK
GÜMÜŞHANE -KELKİT ÖBEKTAŞ EMSAL DEMİR
GÜMÜŞHANE -KELKİT DEREDOLU ÖKKEŞ ALKAN
GÜMÜŞHANE -KELKİT ÜNLÜPINAR FİKRİ ÖZER
GÜMÜŞHANE -KELKİT GÜMÜŞGÖZE CEMAL AYDIN