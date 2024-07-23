MHK yeni başkanı Ferhat Gündoğdu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni Merkez Hakem Kurulu başkanını duyurdu. Federasyonun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada MHK'nın yeni başkanının Ferhat Gündoğdu olduğu belirtildi.

MHK'nın yeni üyelerinin Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Hikmet Öksüzoğlu, Mustafa Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar, Ziya Çetin, Ali Zağlı olduğu ifade edildi.

Ferhat Gündoğdu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ferhat Gündoğdu, 1991 yılında Kara Harp Okulu'nu bitirdi. Daha sonra Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü'nde Yüksek Lisans yaptı.



Aynı bölümde doktorasını da tamamlayan Ferhat Gündoğdu, Türk Eğitim Derneği'nde (TED) çeşitli görevlerde bulundu.



Daha önce MHK'nın Eğitimden Sorulu Üyesi olan Gündoğdu "klasman üst gözlemciliği" görevini de yürüttü.



Asıl mesleği doktorluk olan Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alıyor.