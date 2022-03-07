GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemMGM'den Marmara Bölgesi için soğuk ve yağışlı hava uyarısı! Sıcaklık 6- 8 derece düşecek
HaberlerGündem Haberleri MGM'den Marmara Bölgesi için soğuk ve yağışlı hava uyarısı! Sıcaklık 6- 8 derece düşecek
ABONE OL

MGM'den Marmara Bölgesi için soğuk ve yağışlı hava uyarısı! Sıcaklık 6- 8 derece düşecek

Marmara Bölgesi için son dakika uyarısı! Sıcaklıklar 6-8 derece düşecek. Kar başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için soğuk ve yağışlı hava uyarısı yaptı. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, çarşamba, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerde kar, perşembe gününden itibaren bölge genelinde kar şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışının yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

07.03.2022 - 15:50 |
MGM'den Marmara Bölgesi için soğuk ve yağışlı hava uyarısı! Sıcaklık 6- 8 derece düşecek

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi’nin bugünden itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesinin beklendiği bildirildi. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk hava nedeniyle, hafta boyunca azalarak, hafta sonunda bölge genelinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altına düşeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, çarşamba, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerde kar, perşembe gününden itibaren bölge genelinde kar şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışının yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

İstanbul’da ise hafta ortasına kadar aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde görülecek olan yağışların, çarşamba günü yüksek kesimlerde, perşembe günü il genelinde karla karışık yağmur ve kar şekline dönerek, önümüzdeki hafta başına kadar zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışlarının, İstanbul’un güneyinde orta kuvvette, kuzey ve yüksek kesimlerinde ise yer yer yoğun olacak şekilde örtü yapması bekleniyor. Kademeli olarak azalacak olan hava sıcaklıklarının, hafta ortasından sonra mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altına düşmesi bekleniyor. Haftanın ikinci yarısında gün içerisindeki en yüksek sıcaklığın 3 derece dolayında olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi
İlgili Haber
İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi
İstanbul için son dakika kar açıklaması! Saat verildi, Sibirya soğuk hava dalgası geliyor...
İlgili Haber
İstanbul için son dakika kar açıklaması! Saat verildi, Sibirya soğuk hava dalgası geliyor...
Çok kuvvetli kar yağışı başlıyor! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 'Aybar kar fırtınası' geliyor, 1987’den sonraki en yoğun yağış...
İlgili Haber
Çok kuvvetli kar yağışı başlıyor! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 'Aybar kar fırtınası' geliyor, 1987’den sonraki en yoğun yağış...

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında MYK toplantısı sona erdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında MYK toplantısı sona erdi!

Savcı, Muharrem İnce’nin 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 4 yıl 8 ay hapsini istedi

Savcı, Muharrem İnce’nin 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 4 yıl 8 ay hapsini istedi

Ahmet Davutoğlu: Çiftçi kadınlarımıza emeklilik maaşı bağlayacağız

Ahmet Davutoğlu: Çiftçi kadınlarımıza emeklilik maaşı bağlayacağız

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Harkov’da esir alınan Rus pilot: Bana verilen emri yerine getirdim

Harkov’da esir alınan Rus pilot: Bana verilen emri yerine getirdim

Sıradaki Haber
Bekçi alımı 2022 başvuru şartları ve formu merak ediliyor! Bekçi alımı 2022 başvuru ne zaman, nasıl yapılır, e devlet üzerinden mi yapılacak?

Bekçi alımı 2022 başvuru şartları ve formu merak ediliyor! Bekçi alımı 2022 başvuru ne zaman, nasıl yapılır, e devlet üzerinden mi yapılacak?

Sıradaki Haber
Benzin ve motorine zam geldi, EPGİS resmen duyurdu! Son dakika akaryakıt açıklaması...

Benzin ve motorine zam geldi, EPGİS resmen duyurdu! Son dakika akaryakıt açıklaması...

Sıradaki Haber
8 Mart Dünya Kadınlar günü mesajları ve 2022 sözleri! Sevgiliye, anneye, arkadaşa, ablaya, eşe ve öğretmene kısa uzun anlamlı resimli Dünya Kadınlar Günü sözleri!

8 Mart Dünya Kadınlar günü mesajları ve 2022 sözleri! Sevgiliye, anneye, arkadaşa, ablaya, eşe ve öğretmene kısa uzun anlamlı resimli Dünya Kadınlar Günü sözleri!

Sıradaki Haber