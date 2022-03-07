Çok kuvvetli kar yağışı başlıyor! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 'Aybar kar fırtınası' geliyor, 1987’den sonraki en yoğun yağış...
Çok yoğun kar yağışı başlıyor. Meteoroloji son dakika olarak duyurdu. Çok kuvvetli kar geliyor. 'Aybar kar fırtınası' etkili olacak. Tarih belli oldu. Yağışların günlerce sürmesi bekleniyor. Uyarılar peş peşe geldi. Değişim olmadığı takdirde 1987'den sonraki en yoğun kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklar da düşecek. 4-5 gün sürmesi beklenen kar yağışının İstanbul'u da etkisi altına alacak. MGM'nin hava durumu haritasına göre çarşamba günü İstanbul, Ankara dahil çok sayıda ilde kar yağışı başlıyor, cumartesi gününe kadar kar yağışları devam edecek. CNN TÜRK Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ve Meteoroloji tahminlerinde bulunan Hava Forum İstanbul’u vuracak kar fırtınasını duyurarak kritik açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Orhan Şen "10-11-12 Mart günlerinde Türkiye ye kuzey batıdan Marmara girecek soğuk hava ve kar yağışı olasılığı kuvvetlenerek devam ediyor." dedi. Hava Forum ise, "Bazı meteorolojik modeller İstanbul’u adeta kara gömüyor. Değişim olmaz ise 1987’den sonra en iddialı kar geliyor." ifadelerini kullandı. Kar yağışları ne zaman başlıyor? İstanbul'a ne zaman kar geliyor? Aybar kar fırtınası ne zaman etkisini gösterecek? Meteoroloji'nin ve uzmanların son dakika hava durumu tahminleri...
Son dakika kar yağışı açıklaması! Çok yoğun kar başlıyor. Aybar kar fırtınası geliyor. 1987’den sonraki en yoğun yağış olması bekleniyor. Açıklamalar peş peşe geldi. Kritik uyarılar yapıldı ve tarih belli oldu. Günlerce sürecek kar yağışları için çarşamba gününe işaret edildi. Kar yağışları ne zaman başlıyor? İstanbul'a ne zaman kar geliyor? Aybar kar fırtınası ne zaman geliyor? Son dakika hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç) ile Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın yüksek kesimleri, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Marmara, Kuzey Ege ve zamanla Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
PROF. DR. ORHAN ŞEN'DEN KRİTİK KAR UYARISI
CNN TÜRK Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bu sabah Trakya da karla karışık yağmur ve yüksekler kar yağışı yapabilir. İstanbul yağmurlu sıcaklık 8 derece” dedi.
Prof. Dr. Şen, “10-11-12 Mart günlerinde Türkiye ye kuzey batıdan Marmara girecek soğuk hava ve kar yağışı olasılığı kuvvetlenerek devam ediyor. Perşembe başlayacak soğuk hava 4-5 gün sürecek. Kar yağışının ise 4 gün sürmesi tahmin ediliyor. Bugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısı yağışlı Trakya'nın yüksekleri, Kuzey Ege'nin iç, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı karla karışık yağmur ve kar diğer yerler yağmurlu. Sıcaklıklar 2-3 derece azalmaya başlıyor” açıklamalarında bulundu.
“1987’DEN SONRA EN YOĞUN KAR YAĞIŞI”
Meteoroloji tahminlerinde bulunan Hava Forum İstanbul’u vuracak kar fırtınasını duyurdu. İstanbul’da perşembe günü kuvvetli kar yağışı başlayacağını duyuran site, karın pazartesiye kadar etkili olacağını açıkladı.
Okul ve iş yerlerinde tatillerin olabileceğini aktaran hava sitesi 1987’den sonra en iddialı karın olacağını duyurdu. Yaptığı açıklamada, “İstanbul Aybar kar fırtınasına hazırlanıyor. Tahminlere göre, Perşembe-Pazartesi arası okul/eğitim tatili ve iş yeri tatilleri gündeme gelebilir. Bazı meteorolojik modeller İstanbul’u adeta kara gömüyor. Değişim olmaz ise 1987’den sonra en iddialı kar geliyor” ifadeleri kullanıldı.
AYBAR KAR FIRTINASI NEDİR?
Aybar soğuk hava dalgası Sibirya kökenlidir. Bu fırtınanın rotası arasında yer alan Türkiye'ye doğru gelmeye başladığı bilgisi gündemde yer aldı.
BUGÜN HAVA DURUMU: MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, sabah ilk saatlerde Trakya'nın yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer karla karışık yağmurlu
İSTANBUL °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer karla karışık yağmurlu
KOCAELİ °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 5°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu
DENİZLİ °C, 11°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 14°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 12°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmurlu
ÇANKIRI °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, akşam saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KAYSERİ °C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
DÜZCE °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Artvin dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunun iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
TOKAT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı
KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
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SİİRT °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
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