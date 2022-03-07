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İstanbul için son dakika kar açıklaması! Saat verildi, Sibirya soğuk hava dalgası geliyor...

İstanbul için son dakika kar yağışı açıklaması! AKOM duyurdu, Sibirya soğuk hava dalgası geliyor. Tarih ve saat verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının bu akşam itibariyle Marmara bölgesi üzerinde etkili olacağını söyledi. Hafta ortasına kadar devam edecek Sibirya kökenli soğuk havanın, kar yağışını da beraberinde getireceği belirtildi. Karadeniz üzerinden İstanbul'a geçiş yapacak soğuk hava dalgasının, havadaki nemin de etkisiyle yağışa dönüşeceği, ocak ayında yaşanan kar kalınlıklarına ulaşılabileceği değerlendiriliyor.

07.03.2022 - 13:38 |
İstanbul için son dakika kar açıklaması! Saat verildi, Sibirya soğuk hava dalgası geliyor...

AKOM'un paylaştığı bilgilere göre, hafta başında etkisini gösterecek Sibirya kökenli soğuk havanın, hafta ortasında etkisini arttırarak yer yer etkili kar yağışına sebep olması bekleniyor. Karadeniz üzerinden İstanbul'a geçiş yapacak soğuk hava dalgası, havadaki nemin de etkisiyle yağışa dönüşeceği, Ocak ayında yaşanan kar kalınlıklarına ulaşılabileceği değerlendiriliyor.

Kar yağışlarının yeni hafta başına kadar devam edeceği öngörülüyor. İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Karadeniz üzerinden bölgemize giriş yapması beklenen sistem nedeni ile hâlihazırda mevsim normalleri altında (5-8°C) seyreden sıcaklıkların Çarşamba akşam saatlerinden itibaren 0°C'ler civarı ve altına gerileyeceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı, soğukların tüm hafta süreceği tahmin ediliyor. 

KAR KALINLIKLARI OLUŞABİLİR 

AKOM'un paylaştığı bilgilere göre; kuvvetli (40-60km/s) kuzeyli rüzgârların Karadeniz üzerinden geçerken nem ile beslenecek olması sebebi ile Ocak ayında yaşanan kar yağışına yakın kar kalınlıklarının oluşma ihtimali bulunuyor. AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbulluların soğuk ve yağışla havaya karşı hazırlıklı olması, yapılacak uyarıları takip etmesi istendi.

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