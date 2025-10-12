MGM duyurdu! 7 il için alarm verildi: Çok kuvvetli olacak

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve rüzgarlara karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamaya göre, özellikle Ordu, Tokat, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın doğusu ve Hatay kıyılarında yerel olarak kuvvetli sağanak yağışlar görülecek. Bu bölgelerde sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklı yağışlar beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar görülecek. Özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu bölgelerde hissedilir şekilde düşerek mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına ineceği bildirildi. Rüzgarın ise Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da ise güney yönlerden kuvvetli eseceği belirtildi. Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.