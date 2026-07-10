Artvin'de bal fiyatları belli oldu! İşte yeni sezonun taban fiyatları

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Bu yıl yaklaşık bin 200 ton bal üretimi beklendiğini ancak bunun çok küçük bir bölümünün kayıt altına alındığını belirten Akyürek, Artvin balının gerçek ekonomik değerine ulaşabilmesi için kayıtlı üretim ve satışın artırılması gerektiğini kaydetti. Arıcılara verilen desteklerin artırılmasının önemine de değinen Akyürek, belirlenen fiyatların üreticilere ve tüketicilere hayırlı olmasını temenni etti.