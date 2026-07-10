Antalya'da 11 Temmuz elektrik kesintisi! İşte ilçe ilçe kesinti yaşanacak mahalleler

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Antalya'da yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren planlı elektrik kesintisi programı açıklandı. Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), bakım, yatırım ve deplase çalışmaları kapsamında 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü 14 ilçede elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Kesintilerin belirli saat aralıklarında gerçekleştirileceğini bildiren AEDAŞ, vatandaşların olası mağduriyet yaşamamaları için önceden gerekli önlemleri almalarını istedi.

İşte Antalya'da elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçe, mahalle ve saat bilgileri...

AKSEKİ



MERKEZ CEVİZLİ, MERKEZ CEVİZLİ Mah. bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AKSU



ALTINTAŞ,MERKEZ ALTINTAS,MERKEZ ALTINTAŞ,MERKEZ ALTINTAŞ Mah. 31174,MERKEZ ALTINTAŞ Mah. KARADOĞAN Sk.,MERKEZ KEMERAĞZI Mah. 32054,MERKEZ KEMERAĞZI Mah. 32113 Sk.;ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ KEMERAĞZI Mah. bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ FETTAHLI MH,MERKEZ FETTAHLI MH. AŞAĞI SK.,MERKEZ FETTAHLI Mah. 18012,MERKEZ FETTAHLI Mah. 18030,MERKEZ GAZİLER MH 273 SK,MERKEZ GAZİLER MH 294 SK,MERKEZ GAZİLER MH. 204 SK,MERKEZ GAZİLER MH. 295 SK.,MERKEZ ÇAMKÖY 204,MERKEZ ÇAMKÖY AŞAĞI,MERKEZ ÇAMKÖY Mah. 121. Sk.,MERKEZ ÇAMKÖY Mah. 21000;ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ GAZİLER 290,MERKEZ GAZİLER 294,MERKEZ GAZİLER Mah. 290 Sk.,MERKEZ GAZİLER Mah. 294 Sk. bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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FETTAHLI FETTAHLI,MACUN MACUN,MACUN Mah., MERKEZ CUMHURİYET Mah. 20021,MERKEZ FATİH,MERKEZ FATİH Mah., MERKEZ FETTAHLI -,MERKEZ FETTAHLI FETTAHLI CD.,MERKEZ FETTAHLI Mah. 18007,MERKEZ FETTAHLI Mah. 18025,MERKEZ KURŞUNLU Mah. MACUN Sk.,MERKEZ MACUN FABRİKA,MERKEZ MACUN KARGILIDERE,MERKEZ MACUN Mah. 2044,MERKEZ MACUN Mah. 3001 Sk.,MERKEZ YURTPINAR Mah. 2065-,MERKEZ ÇAMKÖY Mah. 20003 bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AKSU,MERKEZ CİHADİYE 73,MERKEZ CİHADİYE KARGI,MERKEZ CİHADİYE Mah. KARGI Sk.,MERKEZ CİHADİYE Mah. SERİK Cd;ANTALYA, KEPEZ,MERKEZ ALTINOVA SİNAN ANSO,MERKEZ ALTINOVA SİNAN Mah. ANSO Sk.,MERKEZ ALTINOVA SİNAN Mah. ÜLKER Sk.,MERKEZ ALTINOVA SİNAN YAYLA bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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MERKEZ ALTINTAŞ Mah. 31236 Sk.,MERKEZ ALTINTAŞ Mah. 31239,MERKEZ KEMERAGZI 1006 SK.,MERKEZ KEMERAGZI 1011 SK.,MERKEZ KEMERAĞZI 1011,MERKEZ KEMERAĞZI 1013,MERKEZ KEMERAĞZI Mah. 1007 Sk.,MERKEZ KEMERAĞZI Mah. 1011 Sk. bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ALANYA



ALANYA,MERKEZ ALARA ALARAHAN CD.,MERKEZ OKURCALAR Mah. DERİNDERE Cd,MERKEZ OKURCALAR Mah. KARAÖZ MEVKİ bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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MERKEZ İNCEKUM Mah. YALI Sk. bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ ALARA Mah. MAVRAS MEVKİİ,MERKEZ ÇAKALLAR Mah. HACI AHMETLER Sk. bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ ÇAMLICA Mah. LORTLAR Sk. bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ OKURCALAR Mah. 1055 Sk.,MERKEZ OKURCALAR Mah. 107 Sk.,MERKEZ İNCEKUM Mah. 25107 Sk.,MERKEZ İNCEKUM Mah. 25109 Sk. bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ ÇAKALLAR HACI AHMETLER bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ İNCEKUM 25113,MERKEZ İNCEKUM Mah. 25117 Sk.,MERKEZ İNCEKUM Mah. TÜRKMENTEPE Sk.,MERKEZ İNCEKUM TÜRKMENTEPE bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ OKURCALAR Mah. MEHMET ALİ BİRDOĞAN Blv bölgelerinde 11/07/2026 09:30:00 - 11/07/2026 10:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ OKURCALAR Mah. 106.SOKAK Sk. bölgelerinde 11/07/2026 10:30:00 - 11/07/2026 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ İNCEKUM Mah. UYSAL Sk. bölgelerinde 11/07/2026 11:30:00 - 11/07/2026 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ AVSALLAR Mah. 13100,MERKEZ AVSALLAR Mah. İNCİRLİK Sk.,MERKEZ AVSALLAR STADYUM,MERKEZ AVSALLAR YÜCESAN bölgelerinde 11/07/2026 14:00:00 - 11/07/2026 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ AVSALLAR FATİH,MERKEZ AVSALLAR KOCA İBRAHİM,MERKEZ AVSALLAR Mah. FATİH Cd,MERKEZ AVSALLAR Mah. FATİH_4 Cd bölgelerinde 11/07/2026 15:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ AVSALLAR LALE,MERKEZ AVSALLAR Mah. LALE Sk.,MERKEZ AVSALLAR Mah. POSTA Sk.,MERKEZ AVSALLAR POSTA bölgelerinde 11/07/2026 16:00:00 - 11/07/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ AVSALLAR HATIP,MERKEZ AVSALLAR Mah. HATIP Sk.,MERKEZ AVSALLAR Mah. ÇAMLIK Cd bölgelerinde 11/07/2026 17:00:00 - 11/07/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ELMALI



MERKEZ BÜYÜKSÖĞLE,MERKEZ GEÇMEN,MERKEZ GÖKPINAR 129,MERKEZ GÖKPINAR GÖKPINAR MÜCAVİR,MERKEZ GÖKPINAR Mah. 102 Sk.,MERKEZ GÖKPINAR Mah. 120 Sk.,MERKEZ KOCAPINAR,MERKEZ KOCAPINAR Mah.,MERKEZ KÜÇÜKSÖĞLE,MERKEZ YENİ Mah. 9190 Sk.,MERKEZ YENİ Mah. HUZUR Sk. bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİPAŞA



MERKEZ KAHYALAR ELÇİBEY,MERKEZ KAHYALAR KARAMEHMET,MERKEZ KAHYALAR Mah. HACI MUHAMMET Sk.,MERKEZ KAHYALAR Mah. KARAMEHMET Sk. bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ GÖKÇEBELEN Mah. UĞURLU Sk.,MERKEZ GÖKÇEBELEN UĞURLU,MERKEZ GÜNEYKÖY Mah. KÖY/3,MERKEZ YAKACIK,MERKEZ ZEYTİNADA,MERKEZ ZEYTİNADA Mah.,MERKEZ İNAL,MERKEZ İNAL Mah. bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İBRADI



MERKEZ AŞAĞI,MERKEZ BAŞLAR,MERKEZ YUKARI,MERKEZ YUKARI Mah.,MERKEZ ÜZÜMDERE bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAŞ



KAŞ,. 37 ADA 27 PARSEL,ANDİFLİ Mah. ALİ İHSAN GÖĞÜŞ S ANDİFLİ Mah. ALİ İHSAN GÖĞÜŞ S,MERKEZ ANDIFLI,MERKEZ ANDİFLİ,MERKEZ ANDİFLİ Mah.,MERKEZ AĞULLU ESKİ ANTALYA,MERKEZ AĞULLU Mah. 11/1 Sk.,MERKEZ AĞULLU Mah. 110 ADA 11 PARSEL,MERKEZ BAYINDIR Mah.,MERKEZ BAYINDIR BÜYÜK ÇAKIL,MERKEZ BAYINDIR Mah. ÇETİKLİ KÜMEEVLER Sk.,MERKEZ KARADAĞ Mah. 148 ADA 20 PARSEL bölgelerinde 11/07/2026 00:00:00 - 11/07/2026 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ KASABA KÖKÇÜLER MEVKİ,MERKEZ KASABA Mah. KÖKÇÜLER MEVKİ Sk.,MERKEZ KEMER MERKEZ,MERKEZ KEMER Mah. MERKEZ Sk.,MERKEZ ÇEŞME,MERKEZ ÇEŞME Mah. MERKEZ Sk. bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAŞ,GÖKÇEBÜK HACIOĞLAN bölgelerinde 11/07/2026 09:30:00 - 11/07/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KEPEZ



MERKEZ EMEK 2181,MERKEZ EMEK 2194,MERKEZ EMEK Mah. 2181 Sk.,MERKEZ EMEK Mah. IŞIK Cd,MERKEZ KARŞIYAKA 3928,MERKEZ KARŞIYAKA IŞIK,MERKEZ KARŞIYAKA Mah. 3930 Sk.,MERKEZ KARŞIYAKA Mah. 3932 Sk.,MERKEZ ULUS,MERKEZ ULUS Mah.,MERKEZ YÜKSELİŞ,MERKEZ YÜKSELİŞ Mah.,MERKEZ ZAFER Mah.,MERKEZ ZAFER NECDET ADALI,MERKEZ ZAFER SAKARYA,MERKEZ ÖZGÜRLÜK MEHMET AKİF,MERKEZ ÖZGÜRLÜK Mah. 2651 Sk.,MERKEZ ÖZGÜRLÜK Mah. 2654 Sk.,MERKEZ ÖZGÜRLÜK RASİH KAPLAN;ANTALYA,MURATPAŞA,KONUKSEVER,MERKEZ CUMHURIYET 701 SK.,MERKEZ CUMHURIYET 760 SK.,MERKEZ CUMHURİYET 677,MERKEZ CUMHURİYET 680,MERKEZ CUMHURİYET Mah. 662 Sk.,MERKEZ CUMHURİYET Mah. 677 Sk.,MERKEZ DUTLUBAHÇE 760,MERKEZ DUTLUBAHÇE 767,MERKEZ DUTLUBAHÇE Mah,MERKEZ DUTLUBAHÇE Mah. 760 Sk.,MERKEZ DUTLUBAHÇE Mah. FATİH Cd,MERKEZ KONUKSEVER 787,MERKEZ KONUKSEVER Mah. 787 Sk. bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ FETTAHLI MH,MERKEZ FETTAHLI MH. AŞAĞI SK.,MERKEZ FETTAHLI Mah. 18012,MERKEZ FETTAHLI Mah. 18030,MERKEZ GAZİLER MH 273 SK,MERKEZ GAZİLER MH 294 SK,MERKEZ GAZİLER MH. 204 SK,MERKEZ GAZİLER MH. 295 SK.,MERKEZ ÇAMKÖY 204,MERKEZ ÇAMKÖY AŞAĞI,MERKEZ ÇAMKÖY Mah. 121. Sk.,MERKEZ ÇAMKÖY Mah. 21000;ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ GAZİLER 290,MERKEZ GAZİLER 294,MERKEZ GAZİLER Mah. 290 Sk.,MERKEZ GAZİLER Mah. 294 Sk. bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KEPEZ,MERKEZ YEŞİLYURT 4353,MERKEZ YEŞİLYURT 4370,MERKEZ YEŞİLYURT Mah. 4345 Sk.,MERKEZ YEŞİLYURT Mah. 4368 Sk. bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ ŞAFAK 4252,MERKEZ ŞAFAK 4281,MERKEZ ŞAFAK Mah. 4279 Sk.,MERKEZ ŞAFAK Mah. 4281 Sk. bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ CİHADİYE 73,MERKEZ CİHADİYE KARGI,MERKEZ CİHADİYE Mah. KARGI Sk.,MERKEZ CİHADİYE Mah. SERİK Cd;ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ALTINOVA SİNAN ANSO,MERKEZ ALTINOVA SİNAN Mah. ANSO Sk.,MERKEZ ALTINOVA SİNAN Mah. ÜLKER Sk.,MERKEZ ALTINOVA SİNAN YAYLA bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KONYAALTI



KONYAALTI,HURMA,MERKEZ HURMA 247,MERKEZ HURMA 248,MERKEZ HURMA Mah. 246 Sk. bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ MOLLA YUSUF 1419,MERKEZ MOLLA YUSUF 1420,MERKEZ MOLLA YUSUF Mah. 1420 Sk.,MERKEZ MOLLA YUSUF Mah. UNCALI Cd,MERKEZ SİTELER 1326,MERKEZ SİTELER 1350,MERKEZ SİTELER Mah. 1319 Sk. bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ALTINTAŞ,MERKEZ ALTINTAS,MERKEZ ALTINTAŞ,MERKEZ ALTINTAŞ Mah. 31174,MERKEZ ALTINTAŞ Mah. KARADOĞAN Sk.,MERKEZ KEMERAĞZI Mah. 32054,MERKEZ KEMERAĞZI Mah. 32113 Sk.;ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ KEMERAĞZI Mah. bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KONYAALTI,MERKEZ LİMAN 10,MERKEZ LİMAN 8,MERKEZ LİMAN Mah. 3 Sk.,MERKEZ LİMAN Mah. 8 Sk. bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KORKUTELİ



MERKEZ ÇIVGALAR, MERKEZ ÇIVGALAR Mah. bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KUMLUCA



MERKEZ KARŞIYAKA Mah. 409,MERKEZ KARŞIYAKA Mah. ŞİRKETLER Sk.,MERKEZ KARŞIYAKA ŞİRKETLER,MERKEZ KUM GÜZELCE,MERKEZ KUM Mah. GÜZELCE Sk.,MERKEZ KUM SARIKESİK bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ KARŞIYAKA BARBAROS,MERKEZ KARŞIYAKA Mah. BARBAROS Cd,MERKEZ KARŞIYAKA SARIKESİK,MERKEZ KUM Mah. SARIKESİK Sk. bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MANAVGAT



MERKEZ ILICA 187,MERKEZ ILICA 401,MERKEZ ILICA Mah. 165 Sk.,MERKEZ ILICA Mah. FEVZİ CAKMAK Blv bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ TAŞAĞIL KURTULUŞ,MERKEZ TAŞAĞIL Mah. KURTULUŞ Sk. bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ ILICA 49,MERKEZ ILICA 52,MERKEZ ILICA Mah. 150 Sk.,MERKEZ ILICA Mah. 52 Sk. bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ SİDE 1589,MERKEZ SİDE 1593,MERKEZ SİDE Mah. 1589 Sk.,MERKEZ SİDE Mah. 1590 Sk. bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ SİDE 1559,MERKEZ SİDE 1560,MERKEZ SİDE Mah. 1560 Sk.,MERKEZ SİDE Mah. 1583 Sk. bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MANAVGAT,MERKEZ ÇOLAKLI,MERKEZ ÇOLAKLI Mah. 2104 Sk., MERKEZ ÇOLAKLI Mah. ÇEVRE YOLU Blv, ÇOLAKLI Mah. ÇOLAKLI Mah. bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ ILICA 262,MERKEZ ILICA GÖMEÇLİ,MERKEZ ILICA Mah. 221 Sk., MERKEZ ILICA Mah. ILICA (ILICA) Blv bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ ILICA 162,MERKEZ ILICA 60,MERKEZ ILICA Mah. 162 Sk.,MERKEZ ILICA Mah. 470 Sk. bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ TAŞAĞIL ALPASLAN, MERKEZ TAŞAĞIL KOCABEY, MERKEZ TAŞAĞIL Mah. DİKMEN Cd, MERKEZ TAŞAĞIL Mah. KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA Sk. bölgelerinde 11/07/2026 13:00:00 - 11/07/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MURATPAŞA



MERKEZ CUMHURİYET Mah.,MERKEZ DUTLUBAHÇE 753,MERKEZ DUTLUBAHÇE 772,MERKEZ DUTLUBAHÇE Mah. 772/1 Sk.,MERKEZ ETİLER 851,MERKEZ ETİLER 880,MERKEZ ETİLER Mah. 869 Sk.,MERKEZ ETİLER Mah. 880 Sk.,MERKEZ KIZILSARAY 84,MERKEZ KIZILSARAY 89,MERKEZ KIZILSARAY Mah. DOLAPLIDERE Cd,MERKEZ MURATPAŞA 567,MERKEZ MURATPAŞA 568,MERKEZ MURATPAŞA Mah. 568 Sk.,MERKEZ MURATPAŞA Mah. 571 Sk.,MERKEZ SEDİR,MERKEZ SEDİR Mah.,MERKEZ ÜÇGEN 96,MERKEZ ÜÇGEN Mah.,MERKEZ ÜÇGEN TONGUÇ bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ EMEK 2181, MERKEZ EMEK 2194,MERKEZ EMEK Mah. 2181 Sk.,MERKEZ EMEK Mah. IŞIK Cd,MERKEZ KARŞIYAKA 3928,MERKEZ KARŞIYAKA IŞIK,MERKEZ KARŞIYAKA Mah. 3930 Sk.,MERKEZ KARŞIYAKA Mah. 3932 Sk.,MERKEZ ULUS,MERKEZ ULUS Mah.,MERKEZ YÜKSELİŞ,MERKEZ YÜKSELİŞ Mah.,MERKEZ ZAFER Mah.,MERKEZ ZAFER NECDET ADALI,MERKEZ ZAFER SAKARYA,MERKEZ ÖZGÜRLÜK MEHMET AKİF,MERKEZ ÖZGÜRLÜK Mah. 2651 Sk.,MERKEZ ÖZGÜRLÜK Mah. 2654 Sk.,MERKEZ ÖZGÜRLÜK RASİH KAPLAN;ANTALYA,MURATPAŞA,KONUKSEVER,MERKEZ CUMHURIYET 701 SK.,MERKEZ CUMHURIYET 760 SK.,MERKEZ CUMHURİYET 677,MERKEZ CUMHURİYET 680,MERKEZ CUMHURİYET Mah. 662 Sk.,MERKEZ CUMHURİYET Mah. 677 Sk.,MERKEZ DUTLUBAHÇE 760,MERKEZ DUTLUBAHÇE 767,MERKEZ DUTLUBAHÇE Mah,MERKEZ DUTLUBAHÇE Mah. 760 Sk.,MERKEZ DUTLUBAHÇE Mah. FATİH Cd,MERKEZ KONUKSEVER 787,MERKEZ KONUKSEVER Mah. 787 Sk. bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ YENİGÖL YENIGOL CD. bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MURATPAŞA,GENÇLİK,MERKEZ DEMİRCİKARA 1423,MERKEZ DEMİRCİKARA Mah.,MERKEZ DEMİRCİKARA NARENCİYE,MERKEZ GENÇLİK 1326,MERKEZ GENÇLİK 19 MAYIS,MERKEZ GENÇLİK Mah. 1321 Sk.,MERKEZ GENÇLİK Mah. 1326 Sk.,MERKEZ SİNAN 1285,MERKEZ SİNAN Mah. 1282 Sk.,MERKEZ SİNAN Mah. 1285 Sk.,MERKEZ SİNAN TINAZTEPE,MERKEZ ZERDALİLİK,MERKEZ ZERDALİLİK Mah. 1390 Sk.,MERKEZ ZERDALİLİK Mah. BURHANETTİN ONAT Cd,MERKEZ ÇAYBAŞI 1375,MERKEZ ÇAYBAŞI Mah. 1359 Sk.,MERKEZ ÇAYBAŞI Mah. 1375 Sk.,ZERDALİLİK,ZERDALİLİK bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ YILDIZ 222 bölgelerinde 11/07/2026 09:00:00 - 11/07/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SERİK



MERKEZ MERKEZ 2090,MERKEZ MERKEZ 2092,MERKEZ MERKEZ Mah. 2089 Sk.,MERKEZ MERKEZ Mah. 2190 Sk. bölgelerinde 11/07/2026 09:30:00 - 11/07/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ BELKIS TERZILER SK.,MERKEZ SARIABALI,MERKEZ SARIABALI Mah. bölgelerinde 11/07/2026 09:30:00 - 11/07/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.