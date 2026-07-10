Dışarıda çalışması imkansızdı! Evini atölyeye çevirip kendi işinin patronu oldu

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Mersin Büyükşehir Belediyesinin Halkkent MERCEK Giyim Üretim Atölyesinin ücretsiz dikiş kursundan yararlanan özel birey annesi Nahide Bakır, aldığı eğitim sayesinde evini atölyeye çevirerek, ekonomik özgürlüğünü elde etti. Bakır, "Özel çocuğum olduğu için, dışarıda tam zamanlı çalışmam mümkün değil. Bu yüzden evimi atölyeye çevirdim. MERCEK’te aldığım eğitim sayesinde, öğrendiklerimi kazanca çeviriyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. İlk aldığım siparişi hiç unutmuyorum. Kendi emeğimle para kazanmak bana özgüven sağladı. Evde çocuğumun yanında olurken, aynı zamanda üretiyorum. Bu benim için çok kıymetli. İnsanların ürünlerimi beğenmesi beni motive ediyor" diye konuştu.