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GündemFırat'ın serin sularında macera başladı: Karanlık Kanyon’da bot safarisi
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Fırat'ın serin sularında macera başladı: Karanlık Kanyon’da bot safarisi

10.07.2026 - 10:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Fırat'ın serin sularında macera başladı: Karanlık Kanyon’da bot safarisi

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bu yıl 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği, doğa sporları etkinlikleriyle sürüyor.

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Şenlik kapsamında, dünyanın sayılı kanyonları arasında gösterilen Karanlık Kanyon'da bot safarisi gerçekleştirildi. Fırat Nehri üzerinde düzenlenen etkinlikte katılımcılar, kanyonun sarp kayalıkları arasında ilerleyerek bölgenin doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.

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Doğa sporları tutkunlarının ilgi gösterdiği bot safarisine yerli ve yabancı ziyaretçiler de katıldı. Etkinlik boyunca katılımcılar, güvenlik ekipleri eşliğinde Fırat'ın serin sularında unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Kemaliye'de 3 gün sürecek şenlik kapsamında base jump, wingsuit atlayışları, kaya tırmanışı, rafting, kano, dağ bisikleti, doğa yürüyüşü ve çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştiriliyor.

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12 Temmuz'da sona erecek organizasyonda yaklaşık 250 yerli ve yabancı sporcu farklı branşlarda mücadele ederken, şenliğin ilçenin turizm potansiyelinin tanıtılmasına da katkı sağlaması hedefleniyor.

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