Eskişehir'de harekete geçildi! Milyonluk elektrik maliyeti düştü

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Kurumun İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi çatısına kurduğu Güneş Enerji Santrali (GES), hem yüksek oranda temiz enerji üretiyor hem de karbon salınımını ciddi ölçüde düşürerek çevreye nefes aldırıyor.

34 BİNDEN FAZLA KIZILÇAM AĞACINA EŞ DEĞER KATKI

Açıklanan 2025 yılı üretim verilerine göre, çatı tipi GES projesi sayesinde tam 854,20 ton karbon emisyonunun atmosfere salınması engellendi. Uzmanlar, ulaşılan bu çevresel kazanımın doğada 34 bin 168 kızılçam ağacının koruma altına alınmasıyla eş değer bir pozitif etki yarattığına dikkat çekiyor. Sadece enerji tasarrufu sağlamakla kalmayan sistem, kentin karbon ayak izini küçültmede de stratejik bir rol üstleniyor.

TESİSİN ENERJİ İHTİYACININ YÜZDE 11,4'Ü GÜNEŞTEN

Toplam 1,100 MWe kurulu güce sahip olan ve 2 bin 657 adet yüksek verimli güneş panelinden oluşan dev sistem, 2025 yılı boyunca toplam 1 milyon 786 bin 965 kWh elektrik enerjisi üretti. Bu performansla, İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi'nin yıllık elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde 11,4'ü tamamen yenilenebilir ve temiz kaynaklardan karşılanmış oldu. Kamu hizmetlerinde sürdürülebilirlik vizyonunun somut bir örneği olan yatırım, belediyenin enerji maliyetlerini de önemli ölçüde aşağı çekti.

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HEDEF: SU YÖNETİMİNDE MAKSİMUM ENERJİ VERİMLİLİĞİ

ESKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, su yönetiminde sadece kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmanın yeterli olmadığı vurgulandı. İklim değişikliğine uyum hedefleri kapsamında doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemine değinen yetkililer; enerji verimliliğini artıran, karbon salınımını azaltan ve yenilenebilir kaynakların kullanımını yaygınlaştıran çevreci uygulamaları öncelikli çalışma alanı olarak görmeye devam edeceklerini belirtti.