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Meydana gelen iki ayrı kazada 21 kişi yaralandı

17.10.2026 - 23:06Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)

Meydana gelen iki ayrı kazada 21 kişi yaralandı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, meydana gelen iki ayrı kazada 21 kişi yaralandı.

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İlk kaza, akşam 18.40 sırasında Nurdağı ilçesinin Sakcagözü Mahallesi’nde meydana geldi. Fevzi D.(51) yönetimindeki 80 AHV 272 plakalı otomobil ile Dilan Metin K.(43) yönetimindeki 07 AHF 020 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte 9 kişi yaralandı.

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İkinci kaza ise, saat 19.00 sırasında Nurdağı ilçesine bağlı Gözlühüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Semanur A. (33) yönetimindeki 46 AOR 403 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

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Kazada minibüsteki 12 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Her iki kazadaki yaralılar, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

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