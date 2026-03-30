Metruk binada ölü bulunmuştu! Cinayetin detayları kan dondurdu: Taşla öldürüp kıyafetlerini çıkarmışlar!

Kan donduran olay, 10 Mart akşamı Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi'ndeki metruk bir binada meydana geldi. 6 Şubat depremlerinde yıkılan metruk binada bir erkeğin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.



Ekipler, 65 yaşındaki Osman Doğan'ın vücudunda ve başında çok sayıda darp izi bulunduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ADIM ADIM İNCELENDİ



Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri cinayeti işleyen kişi ya da kişileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan 8 kişilik iki ayrı özel ekip, delilden suçluya ulaşma yöntemiyle çalışma yürüttü.

Ekipler, toplam 280 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınarak sorgulanan 17 kişi arasından M.A. ve M.E.'nin cinayet günü söz konusu binada bulundukları tespit edildi.



KORKUNÇ CİNAYETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI



Şüphelilerin, Osman Doğan ile birlikte alkol aldıkları, çıkan tartışma sırasında M.A.'nın Doğan'ın başına taşla vurduğu, ardından birlikte üzerindeki kıyafetleri çıkararak olay yerinden kaçtıkları öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.