Metrobüste doğan Yılmaz bebeğe İstanbul'da ömür boyu ücretsiz ulaşım imkanı!

İstanbul Esenyurt’ta 35 haftalık hamile Hanife Mete kontrol için hastaneye gittiği sırada metrobüste doğum yaptı.

Esenyurt’ta ikamet eden hamile Hanife Mete, sancılarının artması üzerine eşi Cemal Mete ile birlikte hastaneye gitmek üzerine taksi arayışına başladı. Taksi bulamayan Mete ailesi, daha hızlı olacağını düşünerek saat 08.30’da metrobüse bindi. Metrobüste doğum sancıları artması üzerine İETT şoförü, komuta ve sağlık ekiplerini bilgilendirdi. Küçükçekmece Cennet Mahallesi mevkiinde metrobüs aracı park alanına geçirildi.

Araçtaki yolcular başka bir araca alındı. Genç kadın, eşi Cemal Mete’nin yardımıyla doğumunu gerçekleştirirken, İETT şoförü ve güvenlik görevlileri de doğumda aileye destek verdi. Mete çifti, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen 5. çocuklarına Yılmaz adını koydu. Anne ile bebek doğumun ardından sağlık ekipleri tarafından Esenyurt Necmi Kadıoğlu hastanesine götürüldü.

Doğum anını anlatan baba Cemal Mete, “Mağazada tezgahtar olarak çalışıyorum. Eşim ev hanımı. Bu 5’,inci çocuğumuz. Bebeğe ve hanıma bir şey olmasından çok korktum. Metrobüs tamamen doluydu. Sağolsun şoför hepsini indirdi. Kenara çekip ambulansın gelmesini bekledik. Zaten ambulans gelmeden doğumda gerçekleşti” dedi.

Haberin Devamı

ÖMÜR BOYU ÜCRETSİZ ULAŞIM

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre; İETT tarihinin ilklerinden biri olarak kayda geçen doğumun ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün sosyal medyadan, “Metrobüste dünyaya gelen Yılmaz Bebek İstanbulkart ile ömür boyu toplu taşımadan ücretsiz faydalanacak” dedi.

'EŞİM DOĞURACAK HAMİLE’

Yaşanan süreci anlatan Yılmaz bebeğin doğduğu 34AS Avcılar-Söğütlüçeşme metrobüs şoförü Mustafa Bozdemir, “Sosyal Tesisler durağına geldiğimizde hanımefendi rahatsızlandı ve sancısı olduğunu söyledi. Eşi yanıma geldi ve eşi bana ‘eşim doğuracak hamile’ dedi. Ben de dedim neden taksi olayı olmadı? ‘Biz taksiye binemedik. Olmadı. Mecbur kaldık. Daha hızlı gidebilmek için metrobüsle geldik’ dedi. Küçükçekmece durağana geldiğimizde de hanımefendinin sancıları biraz daha artmaya başladı” dedi.

Haberin Devamı

“BU BİR İLK”

“O esnada ben yolcuları tahliye etmeye başladım” diyen Bozdemir, “O ara bir güvenlik kardeşimiz de geldi. Onunla beraber yolcuları tahliye ettik. Sonra yukarıda en müsait yere arabamızı çektik. Sonra işte 112’yi aradım. Sağlık ekipleri geldi. Gerekli müdahaleyi yaptılar. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. Daha önce hiç böyle bir olay olmadı. Bu bir ilk. Bir tarih de diyebilirim, bu olaya da şahitlik ve tanıklık ettim ama belki İETT'nin tarihine ben de geçmişimdir. Benim için çok güzel bir olaydı. Bebeğin ve annenin sağlıklı olduğunu öğrendim. O da ayrı bir sevinç oldu. İETT tarihine böyle güzel bir olay geçti” ifadelerini kullandı.