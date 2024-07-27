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Metin Feyzioğlu, Prag'a büyükelçi olarak atandı

Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prap Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi. Feyzioğlu'nun yerine getirilen isim de belli oldu.

27.07.2024 - 16:25 |
Metin Feyzioğlu, Prag'a büyükelçi olarak atandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı isimlere yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti.

Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in Lefkoşa Büyükelçisi; Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

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