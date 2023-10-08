Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! 14 ili kuvvetli vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Kırklareli'nin kuzeyi, Doğu Akdeniz, Karadeniz (Çorum hariç) ile Çanakkale’nin iç, Balıkesir’in kuzey kesimleri, Ardahan, Kars, Iğdır, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır’ın doğusu, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun doğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(60-80 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; 09.10.2023 Pazartesi günü Sakarya, Düzce çevreleri, Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon'da kuvvetli (21-50 kg/m2), Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1800-2000 m üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; 09.10.2023 Pazartesi günü Doğu Anadolu'nun doğusunda ( Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak) batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, yüksekler başta olmak üzere kısa süreli 70- 80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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14 İL İÇİN UYARI

Ağrı, Bitlis, Hakkari, Kars, Muş, Van, Şırnak ve Iğdır için sarı kodlu rüzgar uyarısında bulunuldu.

Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.