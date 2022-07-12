Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Şemsiyelerinizi yanınıza almayı unutmayın: İstanbul, Ankara ve birçok ilde...
Meteoroloji son dakika hava durumu açıklaması. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Bayram sonrası havanın nasıl olacağını merak eden vatandaşlar Meteoroloji'nin son dakika açıklamasına yöneldi. Buna göre, İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde sağanak yağmur bekleniyor. Meteoroloji vatandaşlara birtakım uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi. İşte hava durumu ile ilgili son dakika gelişmesi...
Son dakika hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağmur bekleniyor.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Çarşamba günü ise İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Sakarya, Afyon, Isparta, Düzce, Bartın, Karabük, Ankara, Bolu, Zonguldak, Çankırı, Kastamonu, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de sağanak yağmur etkili olacak.
Perşembe günü de Yalova, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Amasya, Tokat, Samsun, Ordu Giresun, Trabzon, Rize, Ardahan ve Artvin'de yağmur yağması bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 18°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 18°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 13°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri ile doğusu yer yer parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 25°C, 35°C
Az bulutlu
HATAY 24°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 18°C, 33°C
Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla kuzey ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 14°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu
SİVAS 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) Sinop dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 17°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 13°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 21°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇORUM 14°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 19°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 22°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu
KARS 13°C, 31°C
Parçalı az bulutlu
MALATYA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 41°C
Az bulutlu ve açık