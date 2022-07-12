Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Şemsiyelerinizi yanınıza almayı unutmayın: İstanbul, Ankara ve birçok ilde...

Son dakika hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağmur bekleniyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Çarşamba günü ise İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Sakarya, Afyon, Isparta, Düzce, Bartın, Karabük, Ankara, Bolu, Zonguldak, Çankırı, Kastamonu, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de sağanak yağmur etkili olacak.

Perşembe günü de Yalova, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Amasya, Tokat, Samsun, Ordu Giresun, Trabzon, Rize, Ardahan ve Artvin'de yağmur yağması bekleniyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 19°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 18°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 18°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 22°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 13°C, 25°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri ile doğusu yer yer parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 25°C, 35°C

Az bulutlu

HATAY 24°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 18°C, 33°C

Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla kuzey ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 14°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu

SİVAS 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) Sinop dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 17°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 13°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 21°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇORUM 14°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 19°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu

KARS 13°C, 31°C

Parçalı az bulutlu

MALATYA 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 41°C

Az bulutlu ve açık