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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

MGM son dakika olarak duyurdu! Meteoroloji verilerine göre Ege Denizi'nin güneyinde fırtına bekleniyor.

03.11.2024 - 14:32 | | İHA
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada "Ege Denizi’nin güneyinde rüzgarın, bugün (03.11.2024 Pazar) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, yarın (04.11.2024 Pazartesi) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar meydana gelebilmesi bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

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