Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı! İstanbul'a 80 kilometre hızla geliyor, sabah erken saatlerde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 50-80 km/saat hızında fırtına beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Uyarıda fırtınanın yarın erken saatlerde başlayıp gece saatlerine kadar süreceği belirtildi.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son dakika bilgisine göre yarın yurt genelinde yağışlı bir hava hakim olacak .

KAR İSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEK?

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı açıklamada, “12 Ocak Çarşamba günü kar Marmara'dan giriş yapacak görünüyor. Sıcaklıklar 10 derece düşecek. İstanbul da çarşamba günü karla karışık yağmur ve kar olabilir. Perşembe günü Anadolu’ya kayar." diye konuştu.