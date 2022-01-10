GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemMeteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı! İstanbul'a 80 kilometre hızla geliyor, sabah erken saatlerde...
HaberlerGündem Haberleri Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı! İstanbul'a 80 kilometre hızla geliyor, sabah erken saatlerde...
ABONE OL

Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı! İstanbul'a 80 kilometre hızla geliyor, sabah erken saatlerde...

Son dakika fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji duyurdu. İstanbul için kritik açıklama! 80 kilometre hızla geliyor. Vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Geçtiğimiz aylarda görülen lodos İstanbul'da hayatı felç etmiş, uçan çatılar nedeni ile hayatını kaybeden vatandaşlar olmuştu. İstanbul'a fırtına yeniden geliyor. MGM İstanbul için yeni bir uyarıda bulundu. İstanbul'da yarın kuvvetli fırtına bekleniyor. Erken saatlerde başlayacak fırtına gece geç saatlere kadar etkisini sürdürecek.

10.01.2022 - 17:23 |
Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı! İstanbul'a 80 kilometre hızla geliyor, sabah erken saatlerde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 50-80 km/saat hızında fırtına beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Uyarıda fırtınanın yarın erken saatlerde başlayıp gece saatlerine kadar süreceği belirtildi.

Meteorolojiden son dakika fırtına uyarısı İstanbula 80 kilometre hızla geliyor, sabah erken saatlerde...

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son dakika bilgisine göre yarın yurt genelinde yağışlı bir hava hakim olacak .

Meteorolojiden son dakika fırtına uyarısı İstanbula 80 kilometre hızla geliyor, sabah erken saatlerde...

KAR İSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEK?

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı açıklamada, “12 Ocak Çarşamba günü kar Marmara'dan giriş yapacak görünüyor. Sıcaklıklar 10 derece düşecek. İstanbul da çarşamba günü  karla karışık yağmur ve kar olabilir. Perşembe günü Anadolu’ya kayar." diye konuştu.

Kar yağışı İstanbul ve Ankara'yı vuracak! Son dakika kar açıklaması! Tarih belli oldu
İlgili Haber
Kar yağışı İstanbul ve Ankara'yı vuracak! Son dakika kar açıklaması! Tarih belli oldu

GÜNCEL HABERLER

Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme!

Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten net mesaj: Şartlar ne olursa olsun yanındayız!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten net mesaj: Şartlar ne olursa olsun yanındayız!

Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP’li Semra Güzel hakkında fezleke

Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP’li Semra Güzel hakkında fezleke

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP’li Semra Güzel hakkında fezleke

Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP’li Semra Güzel hakkında fezleke

Sıradaki Haber
TOKİ BAŞVURU 2022 | TOKİ İstanbul başvuru tarihleri ve projeleri 2022! TOKİ İstanbul 2022 başvurusu ne zaman, projeleri nerede?

TOKİ BAŞVURU 2022 | TOKİ İstanbul başvuru tarihleri ve projeleri 2022! TOKİ İstanbul 2022 başvurusu ne zaman, projeleri nerede?

Sıradaki Haber
15 bin öğretmen atama takvimi ve öğretmen ataması branş dağılımı belli mi? Öğretmen ataması son durum!

15 bin öğretmen atama takvimi ve öğretmen ataması branş dağılımı belli mi? Öğretmen ataması son durum!

Sıradaki Haber
Kuzey Makedonya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Kuzey Makedonya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Sıradaki Haber