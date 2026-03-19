Meteoroloji'den Güney Marmara için kuvvetli yağış uyarısı

19.03.2026 - 22:10

Kaynak: BALIKESİR (İHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Marmara için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Balıkesir’in kuzey ilçeleri olan Marmara Adası, Erdek, Bandırma, Gönen, Manyas, Susurluk, Karesi ve Balya’da sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların 20 Mart Cuma günü gece yarısı itibarıyla başlayarak gün boyu yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m) şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, beklenen yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

İletişim Başkanı Duran: Türkiye krizlere karşı dimdik ayakta durmaya devam ediyor
İletişim Başkanı Duran: Türkiye krizlere karşı dimdik ayakta durmaya devam ediyor

Nevşehir'de kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı kazada baba-oğul öldü
Nevşehir'de kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı kazada baba-oğul öldü