Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan, bölgenin doğusunda bugün ve yarın gün boyu batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği değerlendiriliyor. Fırtınanın, bölgenin batısında öğlen, doğusunda yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'de rüzgarın, batısında öğle saatlerine kadar, akşam ise doğusunda, batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, bölgenin batısında akşam, doğusunda ise yarın ilk saatlerde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Marmara'da rüzgarın, öğle saatlerine kadar kuvvetli esmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, öğle saatlerine kadar etkisini kaybedeceği değerlendiriliyor.

Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın, öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, yarın ilk saatlerde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

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Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın, öğleye kadar ve öğleden sonra batısında, gece Antalya Körfezi'nde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, yarın sabah etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan, doğusunda gece kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin batısında gece saatlerinde, doğusunda yarın sabah fırtınanın etkisini kaybedeceği değerlendiriliyor.