Meteoroloji'den buzlanma, çığ ve zirai don uyarısı

Buzlanma ve don olayı, zirai don uyarısında bulunan uzmanlar, "Bölgemizde zirai don riski bulunduğundan, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bölgemizde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" dediler.

Çığ uyarısında da bulunan uzmanlar, şöyle konuştular "Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir"