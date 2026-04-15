Meteoroloji'den buzlanma, çığ ve zirai don uyarısı
15.04.2026 - 20:23
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve zamanla az bulutlu geçeceği, sabah gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin edildiğini açıkladı.
Buzlanma ve don olayı, zirai don uyarısında bulunan uzmanlar, "Bölgemizde zirai don riski bulunduğundan, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bölgemizde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" dediler.
Çığ uyarısında da bulunan uzmanlar, şöyle konuştular "Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir"