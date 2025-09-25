Meteoroloji'den 11 il için kritik uyarı! Akşam saatlerine dikkat

GAZETE VATAN ANA SAYFA
25.09.2025 - 10:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Bengül Arıca

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre başta İstanbul olmak üzere 11 ilde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 5 derece düşeceği ve bazı bölgelerde ise pus ve sisin etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Eylül 2025 hava durumu raporunu paylaştı.  Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey kıyıları ile Düzce, Sinop, Trabzon, Rize çevreleri, Samsun, Kastamonu ve Artvin kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

11 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji sağanak yağışın akşam saatlerinde etkili olacağını bildirirken İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Sinop, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin'de yaşayan vatandaşları uyardı. 

SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının, Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

