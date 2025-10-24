Meteoroloji ve Valilik'ten uyarı! İstanbul için 'sarı' kod verildi: Akşam saatlerine dikkat

GAZETE VATAN ANA SAYFA
24.10.2025 - 08:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Bengül Arıca

Meteoroloji ve İstanbul Valiliği vatandaşlara kritik bir uyarı yaptı. İstanbul’da öğleden sonra başlayacak gök gürültülü sağanak yağışın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Tahminlere göre öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası’nda başlayacak yağışın, akşam ve gece boyunca başta Boğaz çevresi olmak üzere tüm şehir genelinde etkisini artırması bekleniyor.

 Meteoroloji ve Valilikten uyarı İstanbul için sarı kod verildi: Akşam saatlerine dikkat

İSTANBUL İÇİN SARI KODLU UYARI

İstanbul Valiliği de vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

"Meteorolojiden İstanbul'a sarı kodlu uyarı" başlıklı paylaşımda şu ifadelere yer verildi: 

Cuma öğle saatlerinden sonra “İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan” itibaren başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışların, akşam ve gece saatlerinde başta boğaz çevresi olmak üzere ilimiz genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

