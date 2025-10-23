Kar yağışı Van'ı beyaza bürüdü! Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış kuvvetli geliyor: Meteoroloji son hava durumu raporuyla illeri tek tek uyardı
Son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Samsun, Antalya ve Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak, yurdun batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Manisa, Edremit Körfezi çevreleri ile Manisa ve Aydın'ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Yağışların İzmir, Manisa, Edremit Körfezi çevreleri ile Manisa ve Aydın'ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Van'da etkili olan kar yağışıyla yüksek kesimler beyaza büründü, Bahçesaray kara yolunda karla mücadele çalışması başlatıldı. Van-Bahçesaray kara yolunda etkili olan yağışla 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı yer yer 25 santimetreye ulaştı.
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kaz Dağları çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA 15°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 18°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 18°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 15°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 10°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 14°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 16°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 12°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinin bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 30°CParçalı bulutlu
ANTALYA 18°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 17°C, 29°CParçalı bulutlu
ISPARTA 13°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 10°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA 10°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
SİVAS 7°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
DÜZCE 14°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
SİNOP 16°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 15°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA 12°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu
RİZE 15°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Cuma) sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON 16°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Cuma) sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM 4°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KARS 3°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
MALATYA 10°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu
VAN 6°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 24°CParçalı bulutlu
GAZİANTEP 12°C, 25°CParçalı bulutlu
MARDİN 16°C, 24°CParçalı bulutlu
SİİRT 14°C, 24°CParçalı bulutlu