Kar yağışı Van'ı beyaza bürüdü! Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış kuvvetli geliyor: Meteoroloji son hava durumu raporuyla illeri tek tek uyardı

11

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.



ERZURUM 4°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı



KARS 3°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı



MALATYA 10°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu



VAN 6°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı