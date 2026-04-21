Meteoroloji uyarısından sonra Tekirdağ’da sağanak yağış etkili oldu

Kentte aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar korunacak yer ararken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışın etkisini artırmasıyla birlikte bazı noktalarda trafikte aksamalar yaşandı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Öte yandan Süleymanpaşa’da kurulan Salı pazarında da olumsuzluklar yaşandı. Sağanak yağışın etkisiyle tezgahların zarar görmemesi için esnaf pazarı erken toplamak zorunda kaldı. Yağış sırasında rüzgarın da etkili olmasıyla birlikte pazar alanında zor anlar yaşandığı gözlendi.

Yetkililer, vatandaşları ani su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, yağışların aralıklarla devam edebileceği bildirildi.