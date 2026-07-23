Tadını kumdan alan lezzet! Gercüş'ün geleneksel yöntemlerle bin bir zahmetle yapılan kumda leblebisine yoğun ilgi

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Yapılışı hakkında bilgi veren Avniye Turan, leblebinin sırrının sabır ve kızgın kumda saklı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Nohutlarımızı önce odun ateşinde yumuşayana kadar kaynatıyoruz. Ardından sac üzerindeki kumumuz kızarana kadar ateşte bekletiyoruz.