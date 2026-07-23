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Tadını kumdan alan lezzet! Gercüş'ün geleneksel yöntemlerle bin bir zahmetle yapılan kumda leblebisine yoğun ilgi

23.07.2026 - 19:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BATMAN (İHA)

Batman'ın Gercüş ilçesinde, geleneksel yöntemlerle ve büyük bir emekle hazırlanan "kumda leblebi", eşsiz lezzeti ve yapımındaki zahmetle dikkat çekiyor. Yıllardır süregelen bu geleneksel lezzet, ateşte ısınan özel kumun içinde kavrularak sofralara ulaşıyor.

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Gercüşlü kadınların elinde sanata dönüşen kumda leblebinin yapımı oldukça meşakkatli bir süreç gerektiriyor.

2Tadını kumdan alan lezzet! Gercüş'ün geleneksel yöntemlerle bin bir zahmetle yapılan kumda leblebisine yoğun ilgi

Odun ateşinde büyük kazanlara konulan nohutlar, kıvamına gelip yumuşayana kadar özenle kaynatılıyor. Kalın bir sacın üzerine konulan özel kum, odun ateşinde iyice kızdırılıyor.

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3Tadını kumdan alan lezzet! Gercüş'ün geleneksel yöntemlerle bin bir zahmetle yapılan kumda leblebisine yoğun ilgi

Kızgın kuma bırakılan haşlanmış nohutlar, yanmaması ve eşit pişmesi için yaklaşık 10 dakika boyunca durmadan karıştırılıyor.

4Tadını kumdan alan lezzet! Gercüş'ün geleneksel yöntemlerle bin bir zahmetle yapılan kumda leblebisine yoğun ilgi

Altın sarısı rengini alan ve iyice kavrulan leblebiler, kumdan ayrılması için elekten geçiriliyor.

5Tadını kumdan alan lezzet! Gercüş'ün geleneksel yöntemlerle bin bir zahmetle yapılan kumda leblebisine yoğun ilgi

Kumundan arındırılan leblebiler çuvallara konularak ovuluyor ve dış kabuklarından temizleniyor. Son bir kez daha elekten geçirilen leblebiler, damak çatlatan son haliyle tüketime hazır hale getiriliyor.

6Tadını kumdan alan lezzet! Gercüş'ün geleneksel yöntemlerle bin bir zahmetle yapılan kumda leblebisine yoğun ilgi

Yapılışı hakkında bilgi veren Avniye Turan, leblebinin sırrının sabır ve kızgın kumda saklı olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Nohutlarımızı önce odun ateşinde yumuşayana kadar kaynatıyoruz. Ardından sac üzerindeki kumumuz kızarana kadar ateşte bekletiyoruz.

7Tadını kumdan alan lezzet! Gercüş'ün geleneksel yöntemlerle bin bir zahmetle yapılan kumda leblebisine yoğun ilgi

Nohutları kızgın kuma atıp yaklaşık 10 dakika hiç durmadan karıştırarak kavuruyoruz. Piştikten sonra soğumaya bırakıp elekten geçiriyoruz.

8Tadını kumdan alan lezzet! Gercüş'ün geleneksel yöntemlerle bin bir zahmetle yapılan kumda leblebisine yoğun ilgi

Kum bir tarafa, leblebi bir tarafa ayrılıyor. Daha sonra çuvallara koyup kabuklarını soyuyoruz ve tekrar eleyerek hazır hale getiriyoruz.

9Tadını kumdan alan lezzet! Gercüş'ün geleneksel yöntemlerle bin bir zahmetle yapılan kumda leblebisine yoğun ilgi

Bu leblebinin asıl lezzeti ve o özel aroması kumda pişmesinden geliyor. "

10Tadını kumdan alan lezzet! Gercüş'ün geleneksel yöntemlerle bin bir zahmetle yapılan kumda leblebisine yoğun ilgi

Doğallığı ve geleneksel pişirilme yöntemiyle bölge halkının vazgeçilmez tatları arasında yer alan kumda leblebi, emek veren kadınların elinde yaşatılmaya devam ediyor.

11Tadını kumdan alan lezzet! Gercüş'ün geleneksel yöntemlerle bin bir zahmetle yapılan kumda leblebisine yoğun ilgi



 