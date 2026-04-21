Kırıkkale'de belediye personelini öldürmüştü, cinayet zanlısının ilk sözü: Bana iftira attı

21.04.2026 - 18:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KIRIKKALE (İHA)

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde iki gün önce belediye garajında nöbet tutan husumetlisini av tüfeğiyle öldüren cinayet zanlısı, gizlendiği metruk evde düzenlenen polis operasyonuyla gözaltına alındı. Emniyete sevk edilen zanlı, öldürdüğü kişinin kendisine iftira attığını, şerefini zedelediğini öne sürdü.

Olay, 19 Nisan'da Karakeçili ilçesindeki belediye garajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. (49), husumetlisi olduğu iddia edilen belediye personeli Celil Yazıcı'ya (42), nöbet tuttuğu sırada pompalı av tüfeğiyle ateş etti. Ağır yaralanan Yazıcı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından kaçan zanlının yakalanması için Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince teknik ve fiziki çalışma başlatıldı. Çevik Kuvvet ekipleri, dron desteğiyle ilçenin giriş ve çıkışlarını havadan takip ederken, şüpheli araçları da durdurarak kontrol etti. Ekipler ayrıca ilçe genelindeki yaklaşık 100 metruk binada arama yaptı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında zanlının, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan metruk bir ikamette gizlendiği belirlendi. İstihbarat ekiplerinin de yer tespitine destek verdiği operasyonda, Cinayet Büro Amirliği ile balyoz ekibi tarafından saklandığı yerde yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Cinayette kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği ele geçirilirken, zanlının ikameti ve müştemilatında yapılan aramalarda 2 tüfek daha bulundu.

Emniyete sevk edilen zanlı gazetecilere, öldürdüğü Celil Yazıcı'nın kendisine iftira attığını, namusunu ve şerefini zedelediğini iddia etti.

