Hatay 10 bin 900 ton rekolteyle rekor kıracak!

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Kent genelinde 4 bin 300 dekarda çilek hasadı yapılacağını belirten Vali Masatlı, "Bugün Hatay'ımızın bereketli toprakları Yayladağı ilçemizde emeğin, sabrın ve umudun tarlada ürüne dönüştüğü çilek hasadındayız. Burasını sadece bir tarla olarak göremeyiz. Çünkü burada üreticilerimizin emeği ve alın teri vardır. Diğer taraftan da üreticilerimizin bu coğrafyadaki umudunu nasıl yeşerdiğini, nasıl filizlendiğini hep beraber bu manada görmüş oluyoruz. Yayladağı, Türkiye'de en güzel aroması olan çileklerinin yetiştiği de bir ilçemizdir. Biz her yıl buraya çilek hasadı için gelip üreticiyle beraber hasat yaparız. Bu mutlu zamanı hep beraber yaşarız. Bizim açımızdan bir sevindirici tarafı da geçen seneki rekolte olarak yüksek bir rekolte yakalamamızdır. Geçen yılla bu yılki ekiliş dekarımız neredeyse aynı oldu. Yaklaşık 4 bin 300 dekarlık sahada Hatay genelinde biz çilek üreticiliği yaptık. Geçen yılki bizim rekoltemiz 9 bin 300 ton iken bu yıl yaklaşık 10 bin 900 ton bekliyoruz."