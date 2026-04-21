Gündem20 gün erken hasat edilecek! Tam 100 bin tane dikildi: Erzincan'dan çevre illere dağıtılacak
HaberlerGündem Haberleri 20 gün erken hasat edilecek! Tam 100 bin tane dikildi: Erzincan'dan çevre illere dağıtılacak

20 gün erken hasat edilecek! Tam 100 bin tane dikildi: Erzincan'dan çevre illere dağıtılacak

21.04.2026 - 17:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde sebze üretimini şaha kaldıracak adım atıldı. Çiftçi Talip Akyüz’ün 25 dekarlık alanda toprakla buluşturduğu 100 bin salçalık biber fidesi, bölge ekonomisine can suyu olacak.

120 gün erken hasat edilecek! Tam 100 bin tane dikildi: Erzincan'dan çevre illere dağıtılacak

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde sebze üretimini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında 100 bin fide toprakla buluşturuldu.Kentte uygun iklim ve toprak koşulları sayesinde sebzecilik faaliyetleri gelişimini sürdürürken, üreticiler hem Erzincan hem de çevre iller için üretim yapmaya devam ediyor.

220 gün erken hasat edilecek! Tam 100 bin tane dikildi: Erzincan'dan çevre illere dağıtılacak

Üzümlü’de üretim yapan çiftçi Talip Akyüz, 25 dekarlık alanda yaklaşık 100 bin salçalık biber fidesini toprakla buluşturdu. Alçak tünel yöntemiyle gerçekleştirilen üretimle yaklaşık 20 gün erkencilik sağlanması hedefleniyor.

320 gün erken hasat edilecek! Tam 100 bin tane dikildi: Erzincan'dan çevre illere dağıtılacak

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de sahada üreticilere teknik destek sunarak modern tarım yöntemlerinin yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor.Tarım uzmanları, Erzincan’ın iklim ve toprak yapısının sebzecilik için elverişli olduğunu belirterek, özellikle yaz aylarında artan sıcaklık ve güneşlenme süresinin verim ve kaliteyi yükselttiğine dikkati çekti.

420 gün erken hasat edilecek! Tam 100 bin tane dikildi: Erzincan'dan çevre illere dağıtılacak

Kentte üretilen sebzelerin çevre illere de gönderildiği, bu durumun Erzincan’ın bölgesel gıda tedarikindeki rolünü güçlendirdiği ifade edildi.