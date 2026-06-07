Salihli’nin kalbi Sevgi Yolu’nda dev altyapı hamlesi başladı!

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Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ise projenin uzun vadeli bir yatırım olduğuna dikkat çekerek, "Kentimize yapılan bu değerli yatırım için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya ve sahada emek veren ekiplerimize teşekkür ediyorum. Salihli'mize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.MASKİ Salihli İlçe Şefi Lütfi Ersöz de çalışmaların teknik detayları hakkında bilgi verdi. Ersöz, "Burası Salihli merkez çarşısının kalbi olduğu için yapılan yenileme bölgeyi ciddi şekilde rahatlatacak. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda mevcut hatları tamamen yeniliyor, yeni sistemler inşa ediyoruz. İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon ana kolektör hatlarının tamamı değiştiriliyor. Ayrıca bölgede doğalgaz hat döşeme çalışmaları da eş zamanlı yürütülecek" diye konuştu.