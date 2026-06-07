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GündemTokat'ta seçmen sandık başında! Belediye başkanı ve meclis üyeleri belirlenecek
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Tokat'ta seçmen sandık başında! Belediye başkanı ve meclis üyeleri belirlenecek

07.06.2026 - 09:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA)-

Tokat'ta belde statüsüne kavuşan 4 yerleşim yerinde belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek için 5 bin 682 seçmen sandık başına gidiyor. Beldelerde oy kullanma işlemi 08.00 itibarıyla başladı.

1Tokat'ta seçmen sandık başında! Belediye başkanı ve meclis üyeleri belirlenecek

Tokat'ta hukuki süreçlerin ardından köy statüsünden belde statüsüne kavuşan Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı ile Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldelerinde, belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek için seçmen sandık başına gitmeye başladı. Toplam 5 bin 682 seçmenin oy kullanacağı ara seçimlerde, oy verme işlemleri saat 08.00 itibarıyla başladı.

2Tokat'ta seçmen sandık başında! Belediye başkanı ve meclis üyeleri belirlenecek

5 BİN 682 SEÇMEN, 20 SANDIKTA OY KULLANACAK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) koordinesinde gerçekleştirilen ara seçimlerde beldelerin mahalle, sandık ve seçmen sayıları ise şu şekilde:

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3Tokat'ta seçmen sandık başında! Belediye başkanı ve meclis üyeleri belirlenecek

Reşadiye- Çevrecik beldesi: 4 mahallede toplam 2 bin 166 seçmen, 7 sandıkta oy kullanıyor.

Reşadiye- Yolüstü beldesi: 4 mahallede toplam bin 600 seçmen, 7 sandıkta oy kullanıyor.

4Tokat'ta seçmen sandık başında! Belediye başkanı ve meclis üyeleri belirlenecek

Almus- Bağtaşı beldesi: 3 mahallede toplam bin 206 seçmen, 4 sandıkta oy kullanıyor.

Yeşilyurt- Kuşçu beldesi: 2 mahallede toplam 710 seçmen, 2 sandıkta oy kullanıyor.