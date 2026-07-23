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Pazar ile Zile ilçelerini birbirine bağlayan ağaç tüneli görenleri mest ediyor

23.07.2026 - 18:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TOKAT (İHA)

Tokat'ta Pazar ile Zile ilçeleri arasında yol kenarına dikilen kavak ağaçlarının oluşturduğu doğal tünel, yaz aylarında sunduğu serinlik ve eşsiz manzarayla doğaseverlerin ilgi odağı oldu.

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Pazar ile Zile ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda, Bağlarbaşı köyü yakınlarında bulunan ağaç tünel, yaz aylarında sunduğu eşsiz manzarayla sürücülerin ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

2Pazar ile Zile ilçelerini birbirine bağlayan ağaç tüneli görenleri mest ediyor

Yolun her iki yanında sıralanan kavak ağaçlarının dallarının yıllar içinde gökyüzünde birleşmesiyle oluşan doğal tünel, adeta yeşil bir koridoru andırıyor.

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3Pazar ile Zile ilçelerini birbirine bağlayan ağaç tüneli görenleri mest ediyor

Özellikle sıcak yaz günlerinde sağladığı serinlik ve oluşturduğu görsel şölenle dikkat çeken güzergâh, bölgeden geçenlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

4Pazar ile Zile ilçelerini birbirine bağlayan ağaç tüneli görenleri mest ediyor

Dron ile görüntülenen ağaç tünel, kuşbakışı bakıldığında kilometreler boyunca uzanan yemyeşil görüntüsüyle hayran bırakıyor.

5Pazar ile Zile ilçelerini birbirine bağlayan ağaç tüneli görenleri mest ediyor

Tarım arazilerinin ortasında uzanan yol, doğayla iç içe oluşturduğu eşsiz manzarayla fotoğraf ve doğa tutkunlarına eşsiz kareler sunuyor.

6Pazar ile Zile ilçelerini birbirine bağlayan ağaç tüneli görenleri mest ediyor

Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, ağaçların oluşturduğu doğal tünelin özellikle yaz aylarında hem serin bir yolculuk imkânı sunduğunu hem de görsel güzelliğiyle dikkat çektiğini belirtti.

7Pazar ile Zile ilçelerini birbirine bağlayan ağaç tüneli görenleri mest ediyor

 

 

8Pazar ile Zile ilçelerini birbirine bağlayan ağaç tüneli görenleri mest ediyor

 

 

9Pazar ile Zile ilçelerini birbirine bağlayan ağaç tüneli görenleri mest ediyor

 

 