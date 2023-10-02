Meteoroloji son dakika uyardı! 17 ile kuvvetli yağış geliyor

Son dakika hava durumu tahmini. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz (Antalya haric), İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz (Çankırı haric), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Niğde, Sivas ve Afyonkarahisar çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun güneyinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Sıcaklıkların Marmara Bölgesi ile Ege kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-5 derece altında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülen kuvvetli yağışların; 03.10.2023 Salı günü ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon'da kuvvetli, Giresun'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olarak devam etmesi beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.10.2023 Salı günü Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Elazığ, Muş, Bitlis, Ağrı, Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

17 İLE UYARI

Ağrı, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari , Mardin, Muş, Ordu, Samsun, Siirt, Trabzon, Van, Batman, Şırnak'a sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Artvin ve Giresun'a sarı ve turuncu kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Rize'ye turuncu kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

AFAD'DAN UYARI: DİKKATLİ OLMASINI ÖNEMLE HATIRLATIYORUZ

AFAD tarafından yapılan uyarıda "Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 3 Ekim Salı günü Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon'da kuvvetli, Giresun'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Elazığ, Muş, Bitlis, Ağrı, Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz." ifadeleri yer aldı.