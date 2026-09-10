Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları daha da artacak

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin tahminlerini paylaştı. Buna göre ülkenin büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava hakim olurken, kuzeydoğu kesimlerde yer yer parçalı bulutlu gökyüzü görülecek.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların artışını sürdürmesi öngörülüyor.

Kuzeydoğu kesimlerde yer yer parçalı bulutlu bir hava beklenirken, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İLGİLİ HABER Sinoplular dikkat! Valilikten dikkat çeken uyarı geldi

RÜZGAR HAFİF ESECEK

Rüzgarın yurdun genelinde kuzeyli yönlerden, güney kesimlerde ise güneyli yönlerden esmesi bekleniyor. Rüzgarın çoğunlukla hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre önümüzdeki günlerde özellikle iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların yükselmeye devam etmesi beklenirken, vatandaşların sıcak hava koşullarına karşı tedbirli olması önem taşıyor.

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Az bulutlu ve açık 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 31

Bursa: Az bulutlu ve açık 31

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 25

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 24

Erzurum: Az bulutlu 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35