Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları daha da artacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini açıkladı. İç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların artması beklenirken, kuzeydoğu bölgelerde yer yer parçalı bulutlu, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor. İşte 10 Eylül 2026 hava durumu raporu...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin tahminlerini paylaştı. Buna göre ülkenin büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava hakim olurken, kuzeydoğu kesimlerde yer yer parçalı bulutlu gökyüzü görülecek.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların artışını sürdürmesi öngörülüyor.
Kuzeydoğu kesimlerde yer yer parçalı bulutlu bir hava beklenirken, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR HAFİF ESECEK
Rüzgarın yurdun genelinde kuzeyli yönlerden, güney kesimlerde ise güneyli yönlerden esmesi bekleniyor. Rüzgarın çoğunlukla hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Meteoroloji'nin tahminlerine göre önümüzdeki günlerde özellikle iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların yükselmeye devam etmesi beklenirken, vatandaşların sıcak hava koşullarına karşı tedbirli olması önem taşıyor.
İL İL HAVA DURUMU
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 31
İstanbul: Az bulutlu ve açık 28
İzmir: Az bulutlu ve açık 31
Bursa: Az bulutlu ve açık 31
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 25
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 24
Erzurum: Az bulutlu 25
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35