Homeros'un İlyada'sında adı geçen sır çözülüyor! 5 bin yıllık efsanede heyecan verici keşif: Gün yüzüne çıkarılıp yeniden canlandırılacak

5

Burada da geç Tunç Çağ'da olduğunu düşündüğümüz bir pazar yeri, bir agora vardı. Bu agora, Tunç Çağı Troya’sı terk edildikten sonra yaklaşık 80-90 yıl sonra buraya gelen yerleşimciler tarafından tekrar canlandırılmış. Yani kazdığımız yer 'Troya'nın en eski agorasıdır' diyebiliriz. Bulduğumuz kalıntılar burada Troya 6 duvarlarının bazı parçalarının erken Arkaik Dönem'de üzerinde evler yapılmak suretiyle tekrar kullanıldığını gösteriyor.