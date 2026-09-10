Adana’da pes dedirten olay! Sabah tarlaya gelen çiftçi şaşkına döndü
Adana’nın Çukurova ilçesinde pes dedirten bir hırsızlık yaşandı. Şambayadı Mahallesi’ndeki biber tarlasına gece saatlerinde giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yaklaşık 1 ton salçalık kırmızı biberi toplayarak kayıplara karıştı. Sabah hasat için tarlaya gelen üretici, gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşadı.
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Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi’ndeki bir biber tarlasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarla sahibi İbrahim Özkan ve ailesi sabah saatlerinde hasat yapmak üzere tarlaya geldi.
Ancak tarlaya gelen Özkan, yaklaşık 1 ton salçalık kırmızı biberin gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce toplandığını fark etti. Hırsızların biberleri toplayarak tarladan ayrıldığı öğrenilirken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Tarla sahibi İbrahim Özkan, yaşanan hırsızlığa tepki göstererek, "Biz emek ediyoruz, alın terimiz var. Ama hırsızlar gelip bir gecede çalıp gidiyor. Sabah hasat yapmak için tarlaya geliyoruz, bakıyoruz ki bizden önce hasat etmişler. Yaklaşık 1 ton biberimizi çalmışlar" dedi.