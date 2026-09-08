Tarlada iş bir ay geriye kaldı: Çiftçinin belalısı bu yıl da işini yaptı

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Yağış nedeniyle ertelenen tarla çalışmaları, uygun hava şartlarının oluşmasıyla birlikte yeniden başladı. Ancak kısa sürede yapılması gereken işlerin artması, çiftçilerin iş gücüne olan ihtiyacını da beraberinde getirdi. Bunun üzerine köylüler, sırayla birbirlerinin meralarına giderek çalışmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde meraların yolunu tutan üreticiler, gün boyunca yoğun bir çalışma gerçekleştirerek hem kendi işlerini hem de komşularının işlerini tamamlamaya çalıştı.