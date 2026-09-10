Sinoplular dikkat! Valilikten dikkat çeken uyarı geldi
10.09.2026 - 07:52Güncellenme Tarihi:
Sinop’ta dalga yüksekliğinin 2 metreye, rüzgar hızının ise saatte 23 deniz miline ulaşması beklendiğinden denize girilmemesi uyarısı yapıldı.
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığından alınan verilere göre, il genelinde bugün dalga yüksekliğinin 2 metre, rüzgar hızının ise saatte 23 deniz mili olması bekleniyor.
Açıklamada, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi amacıyla vatandaşlardan bugün denize girmemeleri istendi.