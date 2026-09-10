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Fatih'te seyir halinde yakalandı: Alevler geceyi aydınlattı

10.09.2026 - 08:13Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Fatih'te seyir halinde yakalandı: Alevler geceyi aydınlattı

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir otomobil seyir halinde alev aldı. Alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.

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Yangın, saat 20.00 sıralarında Atatürk Bulvarı Taksim istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 ETT 097 plakalı seyir halindeki otomobilden dumanlar yükselmesi üzerine sürücü aracını durdurdu. Otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı.

Fatihte seyir halinde yakalandı: Alevler geceyi aydınlattı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye tarafından söndürülürken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Alev alev yanan otomobil çekiciyle bulunduğu yoldan kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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