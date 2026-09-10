IPHONE 18 PRO TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU! iPhone 18 Pro ve Pro Max ne kadar?

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Apple’ın yeni iPhone modelleriyle birlikte Türkiye fiyatları da netleşti.



Şirketin 9 Eylül’de düzenlediği etkinlikte tanıttığı iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, yeni A20 Pro işlemci, değişken diyaframlı ana kamera ve yenilenen tasarımla geliyor.



Türkiye’de yeni bir iPhone almayı düşünenlerin en fazla merak ettiği konu ise fiyat oldu. Apple’ın açıkladığı resmi fiyatlara göre iPhone 18 Pro’nun başlangıç fiyatı 137 bin 999 TL, iPhone 18 Pro Max’in başlangıç fiyatı ise 149 bin 999 TL.



Yeni modeller için Türkiye’de ön sipariş süreci de birkaç gün içinde başlayacak.