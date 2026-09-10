IPHONE 18 PRO TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU! iPhone 18 Pro ve Pro Max ne kadar?
Apple’ın 9 Eylül’de tanıttığı iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in Türkiye fiyatları belli oldu. Yeni Pro serisi Türkiye’de 137 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. iPhone 18 Pro Max’in başlangıç fiyatı ise 149 bin 999 TL olarak açıklandı. Peki iPhone 18 Pro ve Pro Max ne kadar, ön siparişler ne zaman başlayacak, yeni modeller hangi özelliklerle geliyor?
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Apple’ın yeni iPhone modelleriyle birlikte Türkiye fiyatları da netleşti.
Şirketin 9 Eylül’de düzenlediği etkinlikte tanıttığı iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, yeni A20 Pro işlemci, değişken diyaframlı ana kamera ve yenilenen tasarımla geliyor.
Türkiye’de yeni bir iPhone almayı düşünenlerin en fazla merak ettiği konu ise fiyat oldu. Apple’ın açıkladığı resmi fiyatlara göre iPhone 18 Pro’nun başlangıç fiyatı 137 bin 999 TL, iPhone 18 Pro Max’in başlangıç fiyatı ise 149 bin 999 TL.
Yeni modeller için Türkiye’de ön sipariş süreci de birkaç gün içinde başlayacak.
IPHONE 18 PRO TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
Apple’ın Türkiye için açıkladığı resmi başlangıç fiyatlarına göre:
iPhone 18 Pro 256 GB: 137.999 TL
iPhone 18 Pro Max 256 GB: 149.999 TL
Her iki model de 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB depolama seçenekleriyle satışa sunulacak.
Fiyatlar depolama kapasitesi yükseldikçe artacak.
Yeni Pro modellerinde siyah, gümüş rengi, buzul rengi ve burgonya olmak üzere dört renk seçeneği bulunuyor.
IPHONE 18 PRO ÖN SİPARİŞLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Apple Türkiye’nin açıkladığı takvime göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max için ön siparişler 12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 15.00’te başlayacak.
Telefonların Türkiye’deki satış tarihi ise 18 Eylül 2026 Cuma olarak açıklandı.
Dolayısıyla yeni iPhone’u ilk günlerde almak isteyenler için takvim şöyle:
Ön sipariş: 12 Eylül 2026, saat 15.00Satış başlangıcı: 18 Eylül 2026
Apple’ın Türkiye mağazasında modellerin fiyat ve depolama seçenekleri de yayımlandı.
IPHONE 18 PRO VE PRO MAX ÖZELLİKLERİ NELER?
iPhone 18 Pro ailesinin en önemli yeniliklerinden biri işlemci tarafında.
Her iki modelde de Apple’ın yeni A20 Pro çipi kullanılıyor.
Apple, yeni işlemciyle birlikte performans ve enerji verimliliğinde ilerleme sağlandığını belirtiyor. A20 Pro aynı zamanda cihazdaki yapay zekâ işlemlerinin yürütülmesinde kullanılan yeni nesil donanımı da barındırıyor.
iPhone 18 Pro’da 6,3 inç, iPhone 18 Pro Max’te ise 6,9 inç Super Retina XDR ekran bulunuyor.
Her iki modelde de ProMotion teknolojisi, Hep Açık ekran ve Dynamic Island devam ediyor.
KAMERADA DEĞİŞKEN DİYAFRAM DÖNEMİ
Apple’ın bu yıl Pro modellerinde öne çıkardığı yeniliklerden biri kamera sistemi oldu.
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’te 48 MP Pro Fusion kamera sistemi bulunuyor.
Sistemin merkezindeki 48 MP Fusion Ana kamera, değişken diyafram özelliğine sahip.
Kullanıcılar ana kamerada farklı diyafram seçeneklerini kullanabilecek. Böylece özellikle alan derinliği ve düşük ışık koşullarında çekim üzerinde daha fazla kontrol sağlanması amaçlanıyor.
Ana kameraya 48 MP Ultra Geniş ve 48 MP Telefoto kamera eşlik ediyor.
Ön tarafta ise 18 MP Center Stage kamera bulunuyor.
Apple’ın verdiği bilgilere göre yeni sistem fotoğrafın yanı sıra profesyonel video çekimine yönelik yeni kontroller de sunuyor.
IPHONE 18 PRO MAX’TE PİL ÖMRÜ ARTIRILDI
Apple yeni Pro serisinde pil ömrünü de öne çıkarıyor.
Şirketin resmi verilerine göre iPhone 18 Pro Max, 43 saate kadar video oynatma süresi sunabiliyor.
Gerçek kullanım süresi ise ekran parlaklığı, mobil bağlantı, kullanılan uygulamalar ve diğer kullanım koşullarına göre değişebiliyor.
Yeni modellerde alüminyum yekpare kasa tasarımı kullanılırken ön yüzeyde Ceramic Shield 2 bulunuyor.
IPHONE 18 PRO KAÇ GB OLACAK?
Apple bu yıl Pro ailesinde dört farklı depolama seçeneği sunuyor.
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max şu kapasitelerle satılacak:
256 GB
512 GB
1 TB
2 TB
Böylece Pro serisinin başlangıç depolama kapasitesi 256 GB olarak belirlenmiş durumda.
Türkiye’de açıklanan 137 bin 999 TL ve 149 bin 999 TL’lik fiyatlar da 256 GB kapasiteli modeller için geçerli.
IPHONE 18 PRO HANGİ RENKLERDE SATILACAK?
Yeni iPhone 18 Pro ailesinde dört renk seçeneği bulunuyor:
Siyah
Gümüş rengi
Buzul rengi
Burgonya
Apple’ın tanıtımında özellikle yeni burgonya renk seçeneği öne çıkarıldı.
Renk seçenekleri hem iPhone 18 Pro hem de iPhone 18 Pro Max için sunuluyor.
IOS 27 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Yeni iPhone’larla birlikte iOS 27’nin yayın tarihi de belli oldu.
Apple’ın açıklamasına göre iOS 27, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü ücretsiz yazılım güncellemesi olarak kullanıma sunulacak.
Apple Intelligence özellikleri de desteklenen cihazlar ve diller kapsamında iOS 27 ile birlikte sunulmaya devam edecek.
Apple’ın resmi açıklamasında Türkçe de Apple Intelligence tarafından desteklenen diller arasında yer alıyor. Ancak bazı özelliklerin ülke, dil ve cihaz modeline göre farklılık gösterebileceği belirtiliyor.
IPHONE 18 PRO TÜRKİYE’DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’i Türkiye’de satın almak isteyenler için ilk tarih 12 Eylül.
Ön siparişler 12 Eylül Cumartesi günü saat 15.00’te başlayacak.
Mağaza satışları ve normal satış dönemi ise 18 Eylül Cuma günü başlayacak.
Apple’ın resmi Türkiye fiyatlarına göre yeni Pro serisinin başlangıç tablosu şöyle oluştu:
iPhone 18 Pro: 137.999 TL’den başlayan fiyatlarla
iPhone 18 Pro Max: 149.999 TL’den başlayan fiyatlarla
Depolama kapasitesine göre fiyatlar daha yüksek seviyelere çıkacak.