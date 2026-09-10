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İstanbul'da sürücüler için kaldırıldı: Sancaktepe'de havadan izlendi

10.09.2026 - 09:01Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
İstanbul'da sürücüler için kaldırıldı: Sancaktepe'de havadan izlendi

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde polis ekipleri trafik denetimini bu kez dron destekli gerçekleştirdi.

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Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Eyüpsultan ve Abdurrahmangazi mahallelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, taralı alanı ihlal eden ve kırmızı ışıkta geçen sürücüler dronla tespit edildi.

İstanbulda sürücüler için kaldırıldı: Sancaktepede havadan izlendi

Denetimlerde, kural ihlali yaptığı tespit edilen araç sürücülerine Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ceza işlemi uygulandı.

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