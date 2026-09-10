İstanbul'da sürücüler için kaldırıldı: Sancaktepe'de havadan izlendi
10.09.2026 - 09:01Güncellenme Tarihi:
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde polis ekipleri trafik denetimini bu kez dron destekli gerçekleştirdi.
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Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Eyüpsultan ve Abdurrahmangazi mahallelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, taralı alanı ihlal eden ve kırmızı ışıkta geçen sürücüler dronla tespit edildi.
Denetimlerde, kural ihlali yaptığı tespit edilen araç sürücülerine Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ceza işlemi uygulandı.