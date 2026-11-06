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Meteoroloji açıkladı Bolu Valiliği uyardı: Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak

06.11.2026 - 20:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BOLU (İHA)

Meteoroloji açıkladı Bolu Valiliği uyardı: Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak

Bolu Valiliği, yarın başlayarak pazar gününe kadar kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışına karşı vatandaşları uyardı.

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Valilik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmeleri doğrultusunda kent genelini ilgilendiren meteorolojik uyarı yayımladı. Yapılan açıklamaya göre, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 03.00'ten itibaren başlaması beklenen yağışların, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Yağışların 5 ila 20 santimetre arasında kar örtüsü oluşturabileceği belirtildi. Meteorolojik uyarının 8 Kasım 2026 Pazar günü saat 06.00'ya kadar geçerli olacağı bildirildi.

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Valilik tarafından yapılan uyarıda, kuvvetli yağışla birlikte ulaşımda aksamalar, heyelan, sel ve su baskını, buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğine dikkat çekildi. Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

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