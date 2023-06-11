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Mete Belovacıklı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı'nın hayatını kaybeden annesi Sevim Belovacıklı'nın (87) cenazesi, memleketi Sinop'ta toprağa verildi.

11.06.2023 - 13:56 | | Esra AKSU/GERZE(Sinop),(DHA)-
Mete Belovacıklı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı'nın hayatını kaybeden annesi Sevim Belovacıklı için bugün Gerze ilçesi Gerze Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop CHP Milletvekili Barış Karadeniz, Gerze Kaymakamı Tekin Dündar, aile yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Mete Belovacıklı'nın taziyeleri kabul ettiği cenazeye Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören ile çok sayıda iş insanı ve siyasetçi de çelenk gönderdi. Öğle vakti kılınan namazın ardından Sevim Belovacıklı'nın cenazesi, aile mezarlığında eşi Murat Belovacıklı'nın yanına defnedildi. 

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