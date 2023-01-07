Metamfetamin tehlikesi Türkiye'yi tehdit ediyor

Raporda dikkat çeken kısımlarını metamfetamin zehrine ilişkin veriler oluşturuyor.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; Türkiye’de ilk kez 2009 yılında İstanbul’da İran kaynaklı bir yakalamada rastlanan metamfetamin zehrinin 2019 yılından itibaren 81 kentin tamamının sokaklarında görüldüğü aktarılırken, şu saptamalara yer veriliyor: “Önümüzdeki dönemin en büyük tehdidinin bu madde olacağı düşünülmektedir. Ülkemizde metamfetamin yakalamaları genellikle İran’a yakın ya da sınırı olan illerde ve İstanbul’da gerçekleşmektedir.

Son iki yıldır sıvı formda önemli miktarda metamfetamin ele geçirildi. İran plakalı kamyonların yakıt depolarında gizlenmiş haldeki likit metamfetamin kaçakçılığına karışanların daha çok İran uyruklu şahıslar olduğu görülmüştür. Sıvı formdaki metamfetamin kaçakçılığının başlamasıyla İstanbul ve bazı illerimizde sıvı formu kristal metamfetamine dönüştürme yerleri tespit edildi.

Bu dönüştürme merkezlerinde de İran uyruklular öne çıkıyor. 2021 yılında Türkiye’de 57 bin 897 metamfetamin olayında 80 bin 112 şüpheli yakalandı ve 5 bin 528 kg metamfetamin ele geçirilmiştir. Bir önceki yıla oranla yüzde %70.3’lük artış göstermiştir.” Eroin imalatında Kuzey Irak bölgesine dikkat çekilen raporda, eroin olay sayılarında 2021 yılında düşüş yaşandığı, şüpheli sayılarında da yüzde 6.7 oranında düşüş olduğu belirtiliyor.

Kokain rekor kırdı

Rapordan yansıyan istatistikler şöyle: Türkiye’de 2021 yılında 30 bin 63 sentetik kannabinoid (Bonzai) olayı gerçekleşti. 41 bin 56 şüpheli yakalandı ve bonzai adıyla bilinen 2 bin 251 kg sentetik kannabinoid ele geçirildi. Yakalama miktarlarında bir önceki yıla göre yüzde 29.66 artış gerçekleşti. 2021’de 4 bin 581 ecstasy olayında 6 bin 770 şüpheli yakalandı ve 7 milyon 618 bin 13 adet ecstasy ele geçirildi. Ele geçirilen ecstasy miktarında bir önceki yıla göre %31.3 düşüş yaşandı.

2021’de 1680 Captagon olayı gerçekleşti. 2 bin 345 şüpheli yakalandı ve 13 bin 790 bin 648 adet Captagon ele geçirilmiştir. Bir önceki yıla göre 4.8 kat artış yaşandı.

2021’de 2 bin 961 kokain olayı gerçekleştiği, bu olaylarda 4 bin 714 şüphelinin yakalandı ve 2 bin 841 kg kokain ele geçirildi. 2021’de ele geçirilen kokain bir önceki yıla göre yüzde 44.9 artış gösterdi.